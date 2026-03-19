Penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah, Ini Jadwal Sidang Isbat Idul Fitri 2026

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Republik Indonesia dijadwalkan menggelar Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 pada hari ini, Kamis (19/3). Sidang ini akan menjadi penentu resmi kapan umat Islam di Indonesia melaksanakan salat Id.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyatakan bahwa sidang akan dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta. Pelaksanaan sidang dibagi menjadi tiga tahap utama yang melibatkan pakar astronomi, perwakilan ormas Islam, hingga duta besar negara sahabat.

Jadwal dan Tahapan Sidang Isbat 2026

Berdasarkan agenda resmi Kemenag, berikut adalah rangkaian prosesi Sidang Isbat Idul Fitri 1447 H:

Pukul 16.00 WIB: Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag. Sesi ini terbuka untuk umum dan disiarkan secara daring.

Sidang Isbat Utama yang berlangsung secara tertutup. Tahap ini akan membahas hasil data hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik di Indonesia.

Pukul 19.25 WIB: Konferensi Pers Pengumuman Hasil Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 H oleh Menteri Agama.

Metode Penentuan Keterangan Data Hisab Tinggi hilal di Indonesia berkisar 0° 54' hingga 3° 7' dengan elongasi 4° 32' hingga 6° 6'. Rukyatul Hilal Pemantauan langsung dilakukan di 117 titik strategis dari Aceh hingga Papua.

Potensi Perbedaan Tanggal Lebaran

Terdapat potensi perbedaan awal Syawal antara Pemerintah dan Muhammadiyah. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal.

Sementara itu, pemerintah menggunakan kriteria MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Mengingat posisi hilal pada Kamis sore diprediksi masih di bawah kriteria tersebut di sebagian besar wilayah, ada kemungkinan bulan Ramadan akan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari. Jika ini terjadi, maka Idul Fitri versi pemerintah akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Catatan Redaksi: Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kerukunan dan menunggu hasil keputusan resmi yang akan diumumkan oleh Menteri Agama malam ini.

