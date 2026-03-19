Penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah, Ini Jadwal Sidang Isbat Idul Fitri 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Republik Indonesia dijadwalkan menggelar Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 pada hari ini, Kamis (19/3). Sidang ini akan menjadi penentu resmi kapan umat Islam di Indonesia melaksanakan salat Id.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyatakan bahwa sidang akan dipusatkan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta. Pelaksanaan sidang dibagi menjadi tiga tahap utama yang melibatkan pakar astronomi, perwakilan ormas Islam, hingga duta besar negara sahabat.
Berdasarkan agenda resmi Kemenag, berikut adalah rangkaian prosesi Sidang Isbat Idul Fitri 1447 H:
|Metode Penentuan
|Keterangan
|Data Hisab
|Tinggi hilal di Indonesia berkisar 0° 54' hingga 3° 7' dengan elongasi 4° 32' hingga 6° 6'.
|Rukyatul Hilal
|Pemantauan langsung dilakukan di 117 titik strategis dari Aceh hingga Papua.
Terdapat potensi perbedaan awal Syawal antara Pemerintah dan Muhammadiyah. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal.
Sementara itu, pemerintah menggunakan kriteria MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Mengingat posisi hilal pada Kamis sore diprediksi masih di bawah kriteria tersebut di sebagian besar wilayah, ada kemungkinan bulan Ramadan akan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari. Jika ini terjadi, maka Idul Fitri versi pemerintah akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
