Ribuan Jemaah Tarekat Naqsyabandiyah Gelar Salat Ied Lebih Awal di Makassar

jemaah Tarekat Naqsyabandiyah menunaikan salat ied di Makassar

NUANSA khidmat menyelimuti Halaman Parkir RM. Sambal Lalap di Jalan P. Kemerdekaan Km. 09, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kamis (19/3) pagi. Ratusan jemaah Tarekat Naqsyabandiyah memadati lokasi tersebut untuk menunaikan salat Ied atau salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.

Berbeda dengan penetapan pemerintah yang biasanya mengacu pada sidang isbat, jamaah Tarekat Naqsyabandiyah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah melaksanakan salat Idul Fitri 2026 sejak pukul 06.30 Wita. Berdasarkan metode hisab yang diyakini, mereka mengawali hari kemenangan lebih awal.

Sekiitar 100 jamaah tampak khusyuk mengikuti rangkaian shalat dan khutbah. Ustaz Amal Ma'ruf bertindak sebagai Imam yang memimpin jalannya salat dua rakaat, sementara rangkaian khutbah Idul Fitri disampaikan dengan penuh penghayatan oleh Khatib Mursalin Abu Rifki, MPM.

Baca juga : Pemkot Makassar Tiadakan Salat Id di Lapangan dan Masjid

Dalam khutbahnya, ia mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga tali silaturahmi dan memaknai kemenangan sejati setelah Ramadan.

"Kami mengucapkan selamat Idulfitri. Mari kita jadikan momen ini untuk saling memaafkan dan memperkuat persaudaraan," singkat salah satu jamaah

Meskipun digelar di area parkir yang disulap menjadi lapangan terbuka, pelaksanaan shalat berlangsung aman, lancar, dan tertib. Pihak kepolisian dan panitia bahu-membahu mengatur lalu lintas dan memastikan kekhusyukan ibadah para jamaah.

Seluruh rangkaian acara usai tepat pada pukul 08.05 Wita. Usai mendengarkan khutbah, jamaah pun bersalam-salaman, dan saling memaafkan di hari yang fitri. (H-4)