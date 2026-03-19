Potensi Lebaran Berbeda, Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H Malam Ini!

Link live streaming hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H hari ini, Kamis 19 Maret 2026.

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Republik Indonesia menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri 2026 pada hari ini, Kamis (19/3).

Sidang yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta, ini menjadi penentu apakah umat Islam di Indonesia akan merayakan Lebaran pada Jumat, 20 Maret atau Sabtu, 21 Maret 2026.

Jadwal Rangkaian Sidang Isbat 2026

Proses penetapan awal Syawal dilakukan melalui tiga tahapan utama yang dapat dipantau oleh masyarakat secara luas:

Seminar Posisi Hilal (16.30 WIB): Tahap awal berupa paparan teknis posisi hilal secara astronomis yang terbuka untuk umum.

Sidang Isbat Tertutup (18.15 WIB): Musyawarah tertutup yang dihadiri oleh pimpinan ormas Islam dan pakar falak setelah waktu Magrib.

Konferensi Pers (19.25 WIB): Pengumuman hasil akhir penetapan 1 Syawal 1447 H oleh Menteri Agama.

Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 2026

Masyarakat dapat memantau hasil sidang secara real-time melalui tautan resmi di bawah ini:

Potensi Perbedaan Hari Raya Idulfitri

Berdasarkan data Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada Kamis sore terpantau berada pada ketinggian antara 0° 54' hingga 3° 7' dengan sudut elongasi 4° 32' hingga 6° 6'.

Angka ini menunjukkan posisi hilal yang masih berada di bawah atau sangat mepet dengan kriteria visibilitas MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Jika dalam pemantauan (rukyat) di 120 titik di seluruh Indonesia hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadan akan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.

Hal ini berarti pemerintah kemungkinan besar akan menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Sementara itu, PP Muhammadiyah telah menetapkan Idulfitri jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal.

Metode Penetapan Prediksi Idulfitri 2026 Pemerintah (Sidang Isbat) Sabtu, 21 Maret 2026 (Prediksi) Muhammadiyah (Hisab) Jumat, 20 Maret 2026 (Pasti)

Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah potensi perbedaan ini dan menunggu hasil resmi yang akan disampaikan langsung oleh pemerintah malam ini. (Z-10)