Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Ini Prediksi Hilal BMKG & Sidang Isbat Kemenag

Masyarakat Indonesia mulai bertanya-tanya mengenai Lebaran 2026 tanggal berapa seiring mendekatnya akhir Ramadan 1447 Hijriah. Berdasarkan data astronomi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat indikasi kuat adanya perbedaan awal Syawal di tanah air.

Prediksi Lebaran 2026 Versi Pemerintah dan BMKG

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) diprediksi akan menetapkan Idulfitri 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Hal ini didasarkan pada analisis data hilal BMKG saat matahari terbenam pada Kamis, 19 Maret 2026:

Ketinggian Hilal: Berkisar antara 0,91 derajat (Merauke) hingga 3,13 derajat (Sabang).

Berkisar antara 0,91 derajat (Merauke) hingga 3,13 derajat (Sabang). Elongasi: Berkisar antara 4,54 derajat hingga 6,1 derajat.

Berkisar antara 4,54 derajat hingga 6,1 derajat. Kriteria MABIMS: Syarat minimal adalah ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Karena posisi hilal di sebagian besar wilayah masih di bawah kriteria, kemungkinan besar bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal).

Penetapan Idulfitri 1447 H Versi Muhammadiyah

Berbeda dengan pemerintah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan melalui Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 bahwa 1 Syawal 1447 H atau Lebaran 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, di mana secara matematis posisi bulan sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam pada 19 Maret, sehingga esoknya dianggap sudah masuk bulan baru.

Catatan Redaksi: Keputusan resmi pemerintah tetap menunggu hasil Sidang Isbat yang akan digelar pada Kamis, 19 Maret 2026, mulai pukul 16.00 WIB di Kantor Kemenag, Jakarta.

Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2026

Berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah telah mengalokasikan libur panjang pada Maret 2026 karena berdekatan dengan Hari Raya Nyepi:

Keterangan Tanggal Hari Suci Nyepi Kamis, 19 Maret 2026 Cuti Bersama Lebaran Jumat, 20 Maret 2026 Idulfitri 1447 H (SKB) Sabtu-Minggu, 21-22 Maret 2026 Cuti Bersama Lebaran Senin-Selasa, 23-24 Maret 2026

Perbedaan tanggal ini diharapkan tidak mengurangi kekhidmatan umat Muslim dalam merayakan hari kemenangan. Pastikan Anda terus memantau pengumuman resmi dari Kementerian Agama untuk kepastian pelaksanaan salat Idulfitri di wilayah masing-masing.