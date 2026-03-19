Lebaran 2026 Makin Hemat: Naik LRT Jabodebek Hanya Rp1 di Hari-Hari Ini

Ilustrasi(Dok LRT Jabodebek )

PT Kereta Api Indonesia (Persero) resmi memberlakukan tarif spesial sebesar Rp1 untuk layanan LRT Jabodebek pada hari pertama (H1) dan hari kedua (H2) Lebaran 2026. Kebijakan ini mengikuti ketetapan pemerintah sebagai upaya mempermudah mobilitas masyarakat selama periode libur Lebaran.

Program tarif murah ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat, baik dalam rangka silaturahmi maupun aktivitas rekreasi, dengan memanfaatkan moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan saling terintegrasi.

Selama periode tersebut, KAI akan mengoperasikan sebanyak 270 perjalanan LRT Jabodebek setiap harinya guna memastikan kelancaran arus pergerakan penumpang.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, menjelaskan bahwa kebijakan tarif Rp1 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau serta mudah diakses oleh masyarakat luas.

“Dengan tarif Rp1, masyarakat dapat memanfaatkan LRT Jabodebek sebagai pilihan mobilitas selama Lebaran, baik untuk bersilaturahmi maupun berwisata di kawasan perkotaan,” ujar Radhitya.

Sebagai bentuk kesiapan menghadapi lonjakan penumpang, pihak LRT Jabodebek juga melakukan berbagai penguatan layanan, baik di area stasiun maupun di dalam kereta. Langkah tersebut meliputi penambahan jumlah petugas, pengaturan arus pengguna, hingga optimalisasi sistem tiket agar operasional tetap berjalan dengan lancar.

Selain itu, aspek keamanan dan kenyamanan turut menjadi prioritas melalui penempatan personel layanan dan pengamanan di seluruh titik operasional selama masa Lebaran.

Penerapan tarif Rp1 ini sekaligus menegaskan posisi LRT Jabodebek sebagai salah satu transportasi publik unggulan di wilayah perkotaan, khususnya dalam mendukung mobilitas masyarakat saat momentum Lebaran.

“LRT Jabodebek diharapkan dapat menjadi bagian dari perjalanan masyarakat selama Lebaran, baik untuk bersilaturahmi maupun menikmati berbagai destinasi di wilayah perkotaan,” tutup Radhitya. (E-4)