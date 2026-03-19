Cara Naik LRT Jabodebek Tarif Rp1 Lebaran 2026 dan Syaratnya

Panduan lengkap cara naik LRT Jabodebek dengan tarif Rp1 selama Lebaran 2026.(Dok. KAI)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan kebijakan spesial bagi masyarakat pada momentum Angkutan Lebaran 2026. Masyarakat dapat menikmati layanan LRT Jabodebek hanya dengan tarif Rp1 untuk seluruh relasi dan lintas pelayanan pada hari pertama (H1) dan hari kedua (H2) Lebaran.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau sekaligus solusi mobilitas di tengah tingginya aktivitas perjalanan saat libur hari raya.

Syarat dan Ketentuan Tarif LRT Jabodebek Rp1

Untuk menikmati tarif khusus ini, penumpang perlu memperhatikan beberapa ketentuan teknis agar perjalanan tetap lancar:

Periode: Berlaku khusus pada H1 dan H2 Lebaran 2026.

Metode Pembayaran: Menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) perbankan, Kartu Multi Trip (KMT), atau dompet digital yang terintegrasi.

Saldo Minimum: Meskipun tarif hanya Rp1, kartu tetap harus memiliki saldo minimum sesuai ketentuan sistem ticketing (disarankan minimal Rp5.000 - Rp10.000).

Satu Kartu Satu Orang: Kebijakan one person one card tetap berlaku.

Panduan Cara Naik LRT Jabodebek

Bagi Anda yang berencana melakukan mudik lokal atau berwisata menggunakan LRT, berikut langkah-langkahnya:

Siapkan alat pembayaran elektronik yang sah. Menuju stasiun LRT Jabodebek terdekat (tersedia rute lintas Bekasi dan Cibubur). Lakukan Tap In pada gate masuk stasiun. Tunggu kereta di area peron dan pastikan berdiri di belakang garis aman. Setelah sampai di stasiun tujuan, lakukan Tap Out di gate keluar. Sistem akan otomatis memotong saldo sebesar Rp1.

Tips Nyaman Naik LRT saat Lebaran

Mengingat potensi lonjakan penumpang, KAI telah menyiapkan langkah antisipatif seperti optimalisasi petugas pengamanan dan pengaturan kepadatan di peron. Penumpang disarankan untuk datang lebih awal dan selalu mendahulukan pelanggan prioritas (lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas).

Rute dan Integrasi

LRT Jabodebek terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain untuk memudahkan perjalanan Anda:

Stasiun Integrasi Moda Transportasi Lanjutan Stasiun Dukuh Atas KRL Commuter Line, MRT Jakarta, TransJakarta, KA Bandara Stasiun Halim Kereta Cepat Whoosh Stasiun Cawang TransJakarta (Koridor 9)

People Also Ask (FAQ)

Apakah tarif Rp1 berlaku untuk rute jauh?

Ya, tarif Rp1 berlaku untuk seluruh relasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh di seluruh lintas pelayanan LRT Jabodebek.

Bagaimana jika kartu saya error saat tapping?

Anda dapat menghubungi petugas di Passenger Service yang tersedia di setiap stasiun untuk pengecekan kartu atau penyesuaian saldo.

Kebijakan tarif khusus ini diharapkan tidak hanya memberi nilai tambah bagi pelanggan, tetapi juga memperkuat peran transportasi publik sebagai solusi utama mobilitas perkotaan yang aman dan nyaman di masa depan. (Z-10)