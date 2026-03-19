Cara Naik LRT Jabodebek Tarif Rp1 Lebaran 2026 dan Syaratnya

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan kebijakan spesial bagi masyarakat pada momentum Angkutan Lebaran 2026. Masyarakat dapat menikmati layanan LRT Jabodebek hanya dengan tarif Rp1 untuk seluruh relasi dan lintas pelayanan pada hari pertama (H1) dan hari kedua (H2) Lebaran.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau sekaligus solusi mobilitas di tengah tingginya aktivitas perjalanan saat libur hari raya.
Untuk menikmati tarif khusus ini, penumpang perlu memperhatikan beberapa ketentuan teknis agar perjalanan tetap lancar:
Bagi Anda yang berencana melakukan mudik lokal atau berwisata menggunakan LRT, berikut langkah-langkahnya:
Mengingat potensi lonjakan penumpang, KAI telah menyiapkan langkah antisipatif seperti optimalisasi petugas pengamanan dan pengaturan kepadatan di peron. Penumpang disarankan untuk datang lebih awal dan selalu mendahulukan pelanggan prioritas (lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas).
LRT Jabodebek terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain untuk memudahkan perjalanan Anda:
|Stasiun Integrasi
|Moda Transportasi Lanjutan
|Stasiun Dukuh Atas
|KRL Commuter Line, MRT Jakarta, TransJakarta, KA Bandara
|Stasiun Halim
|Kereta Cepat Whoosh
|Stasiun Cawang
|TransJakarta (Koridor 9)
Apakah tarif Rp1 berlaku untuk rute jauh?
Ya, tarif Rp1 berlaku untuk seluruh relasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh di seluruh lintas pelayanan LRT Jabodebek.
Bagaimana jika kartu saya error saat tapping?
Anda dapat menghubungi petugas di Passenger Service yang tersedia di setiap stasiun untuk pengecekan kartu atau penyesuaian saldo.
Kebijakan tarif khusus ini diharapkan tidak hanya memberi nilai tambah bagi pelanggan, tetapi juga memperkuat peran transportasi publik sebagai solusi utama mobilitas perkotaan yang aman dan nyaman di masa depan. (Z-10)
