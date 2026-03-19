Daftar Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 di Jakarta Selatan

INFORMASI lengkap titik lokasi shalat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di wilayah Jakarta Selatan pada Jumat, 20 Maret 2026.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penentuan ini memudahkan jemaah untuk mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan. Berikut adalah daftar lokasi shalat Id di wilayah Jakarta Selatan:
|Kecamatan/Cabang
|Lokasi Spesifik
|Khatib/Imam
|Kebayoran Lama
|Kompleks Perguruan Muhammadiyah Cipulir, Jl. Panjang RT 08/09
|Drs. H. Ali Muhayat
|Kebayoran Baru
|Masjid Araqwa, Jl. Limau III Blok B, Kramat Pela
|Dr. H. Edy Sukardi, M.Pd
|Tebet (Kebon Baru)
|Masjid Nurul Haq, Jl. Asem Baris Raya No. 37
|Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
|Tebet (Bukit Duri)
|Masjid Assudairi, Jl. Bukit Duri Tanjakan No. 16
|Ustadz Mufti Abqary, M.Ag
|Jagakarsa
|Lapangan Al Bayyinah, Jl. Srengseng Sawah Raya
|Ustadz Dani Yanuar, MA
|Setiabudi
|Masjid Al Jihad, Jl. BB No. 9A, Karet Kuningan
|Muhammad Fikri, M.Ag
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
