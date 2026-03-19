Daftar Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 di Jakarta Selatan

Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

19/3/2026 13:40
INFORMASI lengkap titik lokasi shalat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di wilayah Jakarta Selatan pada Jumat, 20 Maret 2026.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penentuan ini memudahkan jemaah untuk mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan. Berikut adalah daftar lokasi shalat Id di wilayah Jakarta Selatan:

Kecamatan/Cabang Lokasi Spesifik Khatib/Imam
Kebayoran Lama Kompleks Perguruan Muhammadiyah Cipulir, Jl. Panjang RT 08/09 Drs. H. Ali Muhayat
Kebayoran Baru Masjid Araqwa, Jl. Limau III Blok B, Kramat Pela Dr. H. Edy Sukardi, M.Pd
Tebet (Kebon Baru) Masjid Nurul Haq, Jl. Asem Baris Raya No. 37 Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
Tebet (Bukit Duri) Masjid Assudairi, Jl. Bukit Duri Tanjakan No. 16 Ustadz Mufti Abqary, M.Ag
Jagakarsa Lapangan Al Bayyinah, Jl. Srengseng Sawah Raya Ustadz Dani Yanuar, MA
Setiabudi Masjid Al Jihad, Jl. BB No. 9A, Karet Kuningan Muhammad Fikri, M.Ag

Tips Bagi Jemaah:

  • Datanglah lebih awal (pukul 06.00 WIB) untuk menghindari kemacetan dan parkir penuh.
  • Gunakan transportasi umum atau ojek online untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi.
  • Tetap menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah koran atau plastik di area lapangan.



Editor : Putri yuliani
