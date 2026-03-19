Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 di Jakarta Pusat Terlengkap

Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Media Indonesia
19/3/2026 14:05
Ilustrasi(MI/Yose Hendra )

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Ketetapan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Bagi warga Muhammadiyah di wilayah Jakarta Pusat, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta Pusat telah merilis daftar lokasi pelaksanaan salat Id yang tersebar di berbagai titik mulai dari halaman sekolah, masjid, hingga ruas jalan umum.

Daftar Lokasi Salat Id Muhammadiyah Jakarta Pusat 2026

Berikut adalah rincian titik lokasi salat Idul Fitri 1447 H di wilayah Jakarta Pusat:

Wilayah/Cabang Titik Lokasi
Menteng Halaman Parkir Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62
Tanah Abang I Perguruan Muhammadiyah Tanah Abang I, Jl. KH Mas Mansyur No. 65
Tanah Abang II Lapangan Perguruan Muhammadiyah, Jl. Danau Limboto No. 2
Tanah Abang IV Lapangan SDN 05 Petamburan
Kemayoran I Ruas Jalan Garuda No. 33
Kemayoran II Halaman Perguruan Muhammadiyah, Jl. Cempaka Wangi, Utan Panjang
Kramat Masjid At-Taqwa, Jl. Kramat Raya No. 49
Senen Halaman Perguruan Muhammadiyah, Jl. Kalibaru Timur, Kepu
Johar Baru Ruas Jl. Raya Maisonet, Johar Baru

Panduan Bagi Jemaah

Untuk menjaga kekhusyukan dan ketertiban ibadah, jemaah diimbau untuk:

  • Datang lebih awal (sebelum pukul 06.30 WIB) guna menghindari kepadatan lalu lintas dan parkir.
  • Membawa alas salat atau sajadah masing-masing.
  • Menjaga kebersihan lokasi dengan tidak meninggalkan sampah di area salat.
  • Mengikuti instruksi dari petugas keamanan dan panitia di lokasi.

Catatan: Lokasi di atas dapat bertambah atau mengalami penyesuaian teknis sesuai dengan kondisi di lapangan. Masyarakat dianjurkan tetap memantau kanal informasi resmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved