Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 di Jakarta Pusat Terlengkap

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Ketetapan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Bagi warga Muhammadiyah di wilayah Jakarta Pusat, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta Pusat telah merilis daftar lokasi pelaksanaan salat Id yang tersebar di berbagai titik mulai dari halaman sekolah, masjid, hingga ruas jalan umum.
Berikut adalah rincian titik lokasi salat Idul Fitri 1447 H di wilayah Jakarta Pusat:
|Wilayah/Cabang
|Titik Lokasi
|Menteng
|Halaman Parkir Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62
|Tanah Abang I
|Perguruan Muhammadiyah Tanah Abang I, Jl. KH Mas Mansyur No. 65
|Tanah Abang II
|Lapangan Perguruan Muhammadiyah, Jl. Danau Limboto No. 2
|Tanah Abang IV
|Lapangan SDN 05 Petamburan
|Kemayoran I
|Ruas Jalan Garuda No. 33
|Kemayoran II
|Halaman Perguruan Muhammadiyah, Jl. Cempaka Wangi, Utan Panjang
|Kramat
|Masjid At-Taqwa, Jl. Kramat Raya No. 49
|Senen
|Halaman Perguruan Muhammadiyah, Jl. Kalibaru Timur, Kepu
|Johar Baru
|Ruas Jl. Raya Maisonet, Johar Baru
Untuk menjaga kekhusyukan dan ketertiban ibadah, jemaah diimbau untuk:
Catatan: Lokasi di atas dapat bertambah atau mengalami penyesuaian teknis sesuai dengan kondisi di lapangan. Masyarakat dianjurkan tetap memantau kanal informasi resmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat.
INFORMASI lengkap titik lokasi salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di wilayah Jakarta Selatan pada Jumat, 20 Maret 2026.
