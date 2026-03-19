19/3/2026 13:48
Daftar Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah Jakarta Timur 2026
Ilustrasi(MI/Yose Hendra )

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026. Ketetapan ini mengacu pada hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Untuk memfasilitasi umat Islam di wilayah Jakarta Timur, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta Timur telah menyiapkan belasan titik lokasi salat Id yang tersebar di berbagai kecamatan. Berikut adalah daftar lengkapnya:

Titik Lokasi Salat Id di Jakarta Timur

Wilayah/Cabang Lokasi Pelaksanaan
PCM Utan Kayu Perguruan Muhammadiyah 23, Utan Kayu
PCM Matraman Komplek Perguruan Muhammadiyah Matraman
PRM Kayu Manis Masjid Binaul Ilmi, Jl. Kayumanis Barat No. 20
PCM Duren Sawit Halaman Taman Kejaksaan, Pondok Bambu
PRM Cakung Jl. Rawa Kuning No. 40, RT 001/RW 016
PCM Cililitan Masjid Nurul Islam, Cililitan
PCM Pasar Rebo Masjid Istiqomah / Lapangan UHAMKA Tanah Merdeka
PRM Bidaracina Masjid Al-Hidayah, Tanjung Lengkong

Catatan: Lokasi dapat bertambah atau berubah sewaktu-waktu menyesuaikan izin penggunaan lahan dan koordinasi kepolisian setempat. Jemaah diimbau untuk memantau pengumuman di masjid Muhammadiyah terdekat.

Tips Bagi Jemaah Salat Id

  • Datang Lebih Awal: Pelaksanaan salat Idul Fitri dimulai pukul 07.00 WIB, namun jemaah disarankan tiba pukul 06.15 WIB untuk kemudahan parkir.
  • Jaga Kebersihan: Pastikan tidak meninggalkan sampah di area lapangan setelah pelaksanaan salat.
  • Zakat Fitrah: Bagi yang belum menunaikan zakat fitrah, kantor layanan LAZISMU di lokasi salat biasanya tetap membuka layanan hingga sebelum salat dimulai.



