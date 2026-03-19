Warga Jakbar Merapat! Ini 22 Titik Lokasi Salat Id Muhammadiyah 20 Maret 2026

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat umum di wilayah Jakarta Barat, persiapan teknis mulai dari penentuan khatib hingga lokasi lapangan telah rampung dilakukan.

Tahun ini, terdapat sekitar 22 titik utama yang tersebar di berbagai Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se-Jakarta Barat. Penyelenggaraan salat Id di lingkungan Muhammadiyah umumnya dimulai pada pukul 06.30 WIB. Jemaah sangat disarankan untuk tiba di lokasi lebih awal guna mendapatkan shaf terdepan dan menghindari kepadatan lalu lintas.

Daftar Titik Lokasi Salat Id Muhammadiyah di Jakarta Barat

1. Kawasan Tanjung Duren & Grogol Petamburan

Masjid Raya Muhammadiyah Al-Isra : Jl. Tanjung Duren Raya No. 1.

: Jl. Tanjung Duren Raya No. 1. Masjid Al-Muhajirin (Lapangan Wijaya Kusuma) : Jl. Anggrek Rosliana Blok F, Kemanggisan.

: Jl. Anggrek Rosliana Blok F, Kemanggisan. Masjid Al-Manar: Pelataran Masjid Al-Manar, Jl. KS Tubun II B, RW 01, Slipi.

2. Kawasan Cengkareng & Kalideres

Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah : Jl. Daan Mogot KM 10, Pesing Poglar.

: Jl. Daan Mogot KM 10, Pesing Poglar. PCM Cengkareng Timur : Jl. Kincir Raya RT 006/06, Kelurahan Cengkareng Timur.

: Jl. Kincir Raya RT 006/06, Kelurahan Cengkareng Timur. Halaman SMA Muhammadiyah 14: Jl. Raya Kedoya, Cengkareng.

3. Kawasan Palmerah & Kebon Jeruk

Masjid Darul Ilmi : Jl. Kalibaru Barat No. 52D.

: Jl. Kalibaru Barat No. 52D. PCM Kebon Jeruk: Masjid Al-Huda, Jl. Latumenten II, Jelambar.

4. Kawasan Tambora & Taman Sari

Halaman SMA Negeri 2 Jakarta : Jl. Gajah Mada (Area PCM Taman Sari).

: Jl. Gajah Mada (Area PCM Taman Sari). Masjid Baitul Hikmah: Kompleks Perguruan Muhammadiyah Tomang.

Tips Ibadah: Pastikan Anda telah menunaikan Zakat Fitrah sebelum berangkat salat Id. Disarankan untuk berwudhu dari rumah guna kenyamanan bersama di lokasi.

Seputar Idul Fitri Muhammadiyah 2026

Kapan Idul Fitri 2026 versi Muhammadiyah?

Berdasarkan maklumat resmi, jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Apakah lokasi salat Id ini terbuka untuk umum?

Sangat terbuka. Seluruh umat Islam dipersilakan bergabung untuk menunaikan salat Idul Fitri di lokasi-lokasi tersebut.

Bagaimana jika terjadi perbedaan dengan Pemerintah?

Warga diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan saling menghormati jika terdapat perbedaan tanggal pelaksanaan sesuai keyakinan masing-masing.