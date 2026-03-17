Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp10.000 pada 18-24 Maret 2026

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menetapkan tarif maksimal kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) sebesar Rp10.000 selama periode libur panjang Nyepi dan Lebaran, yaitu pada 18-24 Maret 2026. Kebijakan tarif LRT ini diterapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah Jabodebek selama masa liburan.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Radhitya Mardika menyampaikan selama periode tersebut LRT Jabodebek mengoperasikan 270 perjalanan setiap hari guna memastikan layanan transportasi publik tetap tersedia bagi masyarakat.

“Melalui kebijakan tarif ini, PT KAI mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan efisien selama periode libur panjang, baik untuk bersilaturahmi, rekreasi, maupun aktivitas lainnya,” ujar Radhitya dalam keterangan resmi.

LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat karena terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya. Dengan konektivitas antarmoda yang terintegrasi, LRT Jabodebek memudahkan masyarakat melanjutkan perjalanan ke berbagai tujuan melalui KA Bandara, KRL Commuter Line, Kereta Cepat Whoosh, Transjakarta, hingga akses menuju Terminal Kampung Rambutan.

Selain itu, LRT Jabodebek juga memberikan kemudahan akses menuju sejumlah pusat aktivitas dan destinasi populer, seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), mal, serta berbagai kawasan perbelanjaan dan pusat kegiatan masyarakat di wilayah Jabodebek.

KAI memastikan seluruh layanan LRT Jabodebek tetap beroperasi secara optimal selama periode libur panjang guna memberikan alternatif transportasi publik yang andal di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. (E-3)