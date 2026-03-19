Ini Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Kemenhut yang Tutup di Libur Lebaran

Taman Nasional Bromo Tengah Semeru(Antara)

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan kesiapan Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA) dalam periode libur Idul Fitri dan Nyepi 2026. Sebanyak 9 TN, 9 TWA dan 2 Suaka Margasatwa di tutup sementara.

Sebagai informasi terdapat total 57 TN, 145 TWA dan 96 Suaka Margasatwa yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Penutupan sementara sejumlah TN dan TWA ini sebagai langkah antisipatif untuk menjaga keselamatan pengunjung akibat faktor alam hingga memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga selama periode libur panjang.

Dalam arahannya pada rapat koordinasi secara daring bersama jajaran TN dan TWA, Menhut Raja Antoni menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengedepankan prinsip zero waste dan zero accident. Untuk itu, Raja Antoni meminta jajarannya memastikan kesiapan dan memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat secara luas. Pada rapat daring ini turut hadir Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSDAE Nunu Anugrah.

Baca juga : Jelang Libur Lebaran, Kesiapan Taman Wisata Alam dan Taman Nasional Ditingkatkan

“Presiden Prabowo meminta agar pengelolaan TN-TWA memperhatikan zero waste, memiliki tong sampah dan aparat yang cukup. Lalu mengedepankan zero accident, jangan sampai adanya korban karena minimnya fasilitas pengamanan, siapkan tim medis, ambulans, maupun puskesmas yang memadai, ujar Menhut Raja Antoni,” ujar Menjut Raja Antoni saat memberikan pengarahan melalui zoom, Rabu (18/3/2026).

“Pastikan penerapan kuota pengunjung. Informasi terkait ditutup sementara umumkan kembali di masing-masing media sosial kita, agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi clear,” ujar Menhut Raja Antoni.

Sejumlah Taman Nasional ditutup pada periode 19–22 Maret 2026 yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi dan momentum Lebaran. Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Hari Raya sekaligus untuk menghindari lonjakan pengunjung yang berpotensi melebihi kapasitas kawasan.

Baca juga : 5 Rekomendasi Kegiatan Seru Isi Libur Lebaran 2026 di Jakarta

Selain faktor hari raya, beberapa Taman Nasional dan Taman Wisata Alam juga ditutup karena pertimbangan pemulihan ekosistem dan keselamatan.

Berikut data 19 Taman Nasional, 9 Taman Wisata Alam dan 2 Suaka Margasatwa yang tutup di libur Idul Fitri dan Nyepi 2026:

TAMAN NASIONAL (STATUS TUTUP)

Pulau Sumatera

1.⁠ ⁠Taman Nasional Batang Gadis

Periode: 21–22 Mar 2026

Alasan: Hari Raya

2.⁠ ⁠Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Pintu Masuk Balik Bukit)

Periode: 25 Mei 2025 – belum ditentukan

Alasan: Perbaikan sarpras

3.⁠ ⁠Taman Nasional Way Kambas

Periode: 17 Jan – 31 Mei 2026

Alasan: Pemeliharaan sarpras

Pulau Jawa

4.⁠ ⁠Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

a. Kawasan Gunung Semeru

Periode: 1-31 Desember 2026

Alasan: Revitalisasi ekosistem dan faktor cuaca (status siaga)

b. Kawasan Gunung Bromo Tengger

Periode:19-20 Maret (kembali dibuka setelah shalat idul fitri)

Alasan: Hari Raya Nyepi

5.⁠ ⁠Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Periode: 1 Januari-12 April 2026

Alasan: Faktor cuaca ekstrem dan perbaikan ekosistem

Note: khusus objek wisata alam non pendakian, ditutup hanya saat libur hari raya idul fitri (20 Maret)

6.⁠ ⁠Taman Nasional Alas Purwo

Periode: 20–21 Mar 2026

Alasan: Hari Raya

7.⁠ ⁠Taman Nasional Baluran

Periode: 20–22 Mar 2026

Alasan: Hari Raya

8.⁠ ⁠Taman Nasional Gunung Merapi

Periode: 21 Maret 2026

Alasan:

•⁠ ⁠Hari raya (khusus objek wisata alam seperti Tlogo Muncar, Kalikuning Park, Plunyon, Jurang Jero, Deles Indah dan Kalitalang)

•⁠ ⁠Status siaga (Khusus pendakian ditutup sampai informasi lebih lanjut)

9.⁠ ⁠Taman Nasional Gunung Merbabu (Jalur Suwanting)

Periode: 19–22 Mar 2026

Alasan: Hari Raya

10.⁠ ⁠Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Periode: 19 Des 2025 – 31 Mar 2026

Alasan: Perbaikan ekosistem dan kondisi cuaca ekstrem

Bali dan Nusa Tenggara

11.⁠ ⁠Taman Nasional Gunung Rinjani

Periode: 1 Jan – 31 Mar 2026

Alasan: Perbaikan ekosistem

12.⁠ ⁠Taman Nasional Tambora

Periode: 24 Des 2025 – 30 Apr 2026

Alasan: Aktivitas gunung

13.⁠ ⁠Taman Nasional Mutis Timau

Periode: 10 Mar – 5 Apr 2026

Alasan: Cuaca ekstrem

Pulau Kalimantan

14.⁠ ⁠Taman Nasional Kutai

Periode: 20–21 Mar 2026

Alasan: Hari Raya

15.⁠ ⁠Taman Nasional Gunung Palung (Laman Satong)

Periode: 17 Jan 2023 – 31 Des 2026

Alasan: Perbaikan sarpras

16.⁠ ⁠Taman Nasional Kayan Mentarang

Periode: 18 Mar – 5 Apr 2026

Alasan: Pengelolaan habitat dan pemotongan rumput rutin

Pulau Sulawesi

17.⁠ ⁠Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

Periode: 20–21 Mar 2026

Alasan: Hari Raya

18.⁠ ⁠Taman Nasional Gandang Dewata

Periode: 28 Des 2025 – 22 Mar 2026

Alasan: Perbaikan pendakian jalur

Maluku dan Papua

19.⁠ ⁠Taman Nasional Manusela (Pendakian Gunung Binaya)

Periode: Mei 2025 – belum ditentukan

Alasan: Perbaikan ekosistem



TAMAN WISATA ALAM DAN SUAKA MARGASATWA (STATUS TUTUP)

Pulau Sumatera

1.⁠ ⁠TWA Gunung Permisan

Periode: 18–24 Mar 2026

Alasan: Hari Raya

2.⁠ ⁠TWA Gunung Marapi

Periode: Tidak disebutkan

Alasan: Status gunung Level III (Siaga)

3.⁠ ⁠TWA Malino

Periode: 28 Des 2025 – 22 Mar 2026

Alasan: Perbaikan pendakian jalur

Pulau Jawa

4.⁠ ⁠TWA Batu Gamping

Periode: 20–22 Mar 2026

Alasan: Hari Raya

5.⁠ ⁠TWA Guci (Kabupaten Tegal)

Periode: 21 Des 2025 – 12 Des 2026

Alasan: Revitalisasi objek wisata

6.⁠ ⁠Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang

Periode: Tidak disebutkan

Alasan: Cuaca ekstrem

Bali dan Nusa Tenggara

7.⁠ ⁠TWA Sangeh, Panelokan, Danau Buyan/Tamblingan, Gunung Batur

Periode: 18–20 Mar 2026

Alasan: Hari Raya

Pulau Kalimantan

8.⁠ ⁠TWA Padang Luwai

Periode: 1 Mar – 30 Apr 2026

Alasan: Pemulihan habitat anggrek (pasca kebakaran 2019)

9.⁠ ⁠Suaka Margasatwa Kelian

Periode: 1 Mar – 30 Apr 2026

Alasan: Pemulihan habitat (terkait kawasan TWA Padang Luwai)

Maluku dan Papua

10.⁠ ⁠TWA Klamono

Periode: 18–24 Mar 2026

Alasan: Kondisi keamanan

11.⁠ ⁠TWA Beriat

Periode: 18–24 Mar 2026

Alasan: Kondisi keamanan (Cah/P-3)