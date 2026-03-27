Dari Rel ke Hunian Layak

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
LANGKAH cepat diambil Prabowo Subianto usai melihat langsung kondisi warga yang tinggal di bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kunjungan lapangan yang dilakukan sehari sebelumnya langsung berujung pada instruksi untuk membangun hunian yang lebih layak bagi warga terdampak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, arahan itu tidak berhenti pada wacana. Presiden segera menghubungi sejumlah pejabat terkait untuk memastikan proses penanganan berjalan cepat.
"Presiden Prabowo langsung memerintahkan Menteri Perumahan melalui telepon karena sedang di Toba (diwakili Sekjen Menteri), Menteri Pekerjaan Umum, Dirut Perumnas dan KAI (Kereta Api Indonesia) serta beberapa pejabat terkait untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api," ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3).
Instruksi tersebut langsung direspons di lapangan. Pemerintah mulai menyiapkan pembangunan hunian baru yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal warga saat ini.
"Hari ini juga tim sudah bergerak untuk menyiapkan proses pembangunan hunian baru yang letaknya tidak jauh dari kawasan asli tinggal mereka," lanjutnya.
Keputusan ini diambil setelah Prabowo mendengar langsung cerita warga yang selama bertahun-tahun hidup di lingkungan sempit dengan fasilitas terbatas. Banyak di antara mereka telah menetap puluhan tahun di bantaran rel dengan kondisi hunian yang minim.
"Menurut penyampaian warga, mereka sudah tinggal puluhan tahun di pinggir rel dengan hunian serta atap terbatas. Dan Bapak Presiden ingin agar warga tersebut dapat dibuatkan tempat tinggal dan MCK yang layak untuk ditempati sesegera mungkin," jelas Teddy.
Rencana relokasi itu disebut tidak sekadar memindahkan warga, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah berupaya agar warga tetap berada dekat dengan lingkungan dan sumber penghidupan mereka. (Mir/P-3)
PRABOWO Prabowo Subianto mengecek permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis (26/3). Kunjugan tersebut diunggah di Instagram resmi presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved