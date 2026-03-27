Tinjau Penduduk Bantaran Rel Kereta, Prabowo Janjikan Hunian Layak

Presiden Prabowo Subianto mendatangi langsung kawasan permukiman padat di bantaran rel kereta api, Senen, Jakarta Pusat.

PRESIDEN Prabowo Subianto mendatangi langsung kawasan permukiman padat di bantaran rel kereta api, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3). Kunjungan itu memperlihatkan kondisi hunian warga yang berdempetan dan berada sangat dekat dengan jalur kereta, hanya sekitar tiga kilometer dari pusat ibu kota.

Dalam unggahan di akun instagram @prabowo, Prabowo menyebut kunjungan tersebut sebagai upaya melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Usai berdialog dengan warga, Prabowo menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyediaan hunian yang lebih layak.

"Mendengar aspirasi masyarakat di sana, Insya Allah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat. Dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," ujarnya dikutip, Jumat (27/3).

Selama peninjauan, Prabowo tampak berbincang dengan warga dan mendengarkan keluhan mereka. Ia juga beberapa kali berinteraksi langsung, termasuk menyalami warga yang mengerubunginya. Bahkan, di satu momen, ia sempat berdiri di atas rel ketika kereta melintas, sebelum diingatkan warga untuk menepi.

Kondisi lingkungan yang sempit dan tidak layak huni menjadi sorotan utama dalam kunjungan tersebut. Permukiman berdiri rapat di sisi rel, menggambarkan persoalan lama urbanisasi dan keterbatasan akses hunian di Jakarta. (Z-2)