Lawatan Perdana ke Jepang, Prabowo Bidik Lonjakan Kerja Sama Strategis

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PRESIDEN Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kenegaraan ke Jepang pada Minggu (29/3). Agenda penting telah menanti, termasuk pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi.
Kunjungan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Jepang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan upaya konkret memperkuat kemitraan kedua negara.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkokoh persahabatan Indonesia dan Jepang,” ujar Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan membahas sejumlah isu kunci yang selama ini menjadi fondasi kerja sama kedua negara. Mulai dari sektor perdagangan, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kualitas pendidikan.
Tak hanya itu, kerja sama di bidang kehutanan dan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa pertemuan ini membuka peluang baru untuk memperluas kolaborasi lintas sektor yang lebih luas dan berdampak besar.
“Kerja sama yang dibahas mencakup investasi, energi, kelautan, hingga sektor digital,” kata Teddy.
Lawatan ini menjadi bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia dalam memperkuat pengaruh dan posisi strategisnya di kawasan Asia Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.35 WIB. Keberangkatan Presiden dilepas oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kerja sama yang lebih luas dan berdampak nyata bagi kedua negara di masa depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved