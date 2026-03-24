Takaichi Tegaskan Upaya Diplomatik Jepang Redam Ketegangan di Hormuz

Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
PERDANA Menteri Sanae Takaichi menegaskan Jepang akan melakukan segala upaya diplomatik yang memungkinkan, bekerja sama dengan komunitas internasional, guna meredakan ketegangan di sekitar Selat Hormuz.
Langkah itu diambil di tengah meningkatnya ancaman dalam konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang kian memanas.
Pernyataan Takaichi tersebut merespons gejolak di pasar keuangan, termasuk di Jepang, setelah Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum 48 jam kepada Iran pada akhir pekan lalu.
Trump mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz, yang merupakan rute utama impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Jepang, atau Iran akan menghadapi serangan terhadap infrastruktur energinya.
"Kami terus bekerja sama dengan komunitas internasional dan akan mengerahkan setiap upaya diplomatik yang memungkinkan," ujar Takaichi sebagaimana dikutip dari New Straits Times.
Takaichi baru saja kembali ke Jepang setelah menghadiri pertemuan puncak dengan Trump di Washington.
Ketegangan meningkat setelah Trump mengunggah pernyataan di media sosial bahwa Amerika Serikat akan "menghancurkan dan melenyapkan" pembangkit listrik Iran jika negara tersebut tidak sepenuhnya membuka kembali selat sebelum tenggat waktu berakhir.
Menanggapi ancaman tersebut, juru bicara militer Iran menyatakan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menutup total selat tersebut jika serangan AS benar-benar terjadi.
Iran juga mengancam akan menargetkan pembangkit listrik dan infrastruktur energi lainnya di Israel, serta fasilitas terkait AS di Asia Barat.
Iran telah memblokir sebagian besar jalur perairan strategis tersebut sejak terkena serangan udara AS-Israel pada 28 Februari, yang memicu kekacauan di pasar energi global.
Situasi itu menjadi krusial bagi Tokyo mengingat Jepang bergantung pada Timur Tengah untuk lebih dari 90% impor minyak mentahnya, yang sebagian besar melintasi titik sempit di mulut Teluk Persia tersebut. (Z-2)
PEMERINTAH Jepang membuka peluang untuk mengerahkan kekuatan militernya dalam misi pembersihan ranjau di Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat dan Israel
Program subsidi tersebut juga mencakup bahan bakar diesel dan minyak berat untuk membantu meredakan tekanan biaya bagi dunia usaha.
Obama dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2009 atas komitmennya untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
EKONOM Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Hendry Cahyono mengapresiasi diplomasi energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerja sama energi RI dengan Jepang.
Indonesia dan Jepang menandatangani kerja sama mineral kritis dan energi nuklir dalam forum Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo.
PM Jepang Sanae Takaichi tolak pengerahan SDF ke Hormuz meski AS kirim 2.200 Marinir dari Okinawa untuk hadapi ancaman Iran. Tokyo pilih kaji koridor hukum.
Jepang adalah importir minyak terbesar kelima--95 persen di antaranya berasal dari Timur Tengah dan 70 persen melewati Selat Hormuz, yang sekarang secara efektif tertutup.
Jepang umumkan jadwal pengerahan rudal darat-ke-udara di Pulau Yonaguni pada 2031. Langkah ini menjadi sinyal ketegasan Tokyo di tengah ketegangan dengan Tiongkok.
Tiongkok melarang ekspor barang dwiguna ke 20 entitas pertahanan Jepang, termasuk Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries.
Jepang tangkap kapal nelayan Tiongkok di Nagasaki. Ketegangan meningkat seiring sikap keras PM Sanae Takaichi terkait isu Taiwan dan ancaman militer Beijing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved