Ancang-Ancang Harga Minyak Dunia Melambung, Jepang Subsidi BBM

ilustrasi.(Antara)

PEMERINTAH Jepang telah memulai kembali skema pemberian subsidi bahan bakar, Kamis, demi menahan kenaikan harga komoditas tersebut menyusul eskalasi ketegangan di kawasan Teluk Persia.

Subsidi ditetapkan sebesar 30,2 yen (Rp3.124) per liter BBM reguler hingga Rabu depan demi memastikan rata-rata harga retail (eceran) BBM nasional bertahan di sekitar angka 170 yen (Rp18.213).

Program subsidi tersebut juga mencakup bahan bakar diesel dan minyak berat untuk membantu meredakan tekanan biaya bagi dunia usaha serta bagi industri pertanian, perhutanan, dan perikanan.

Baca juga : Selat Hormuz Terancam Ditutup, Subsidi BBM Bisa Tembus Rp500 Triliun

Nilai subsidi bahan bakar dari pemerintah Jepang akan disesuaikan secara pekanan (mingguan/ per pekan) berdasarkan perkiraan harga retail pekan selanjutnya yang mencerminkan perubahan pada harga minyak mentah.

Harga BBM reguler di Jepang melonjak hingga ke angka tertingginya sebesar 190,8 yen (Rp20.462) per liter pada Senin (16/3), dampak dari kenaikan harga minyak mentah setelah serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran.

Keputusan pemerintah Jepang menetapkan subsidi kali ini dilakukan menyusul perkiraan bahwa harga BBM akan terus meningkat hingga 200,2 yen (Rp21.427) per liter pada pekan depan.

Meski subsidi BBM sudah diberlakukan, kementerian ekonomi Jepang menyampaikan bahwa waktu penurunan harga BBM bisa jadi berbeda antara satu SPBU dengan yang lainnya, mengingat masih ada cadangan BBM pra-subsidi yang belum dikeluarkan.

Pemerintah Jepang juga masih belum menetapkan kapan subsidi BBM akan diakhiri. (Ant/P-3)