Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Cahya Mulyana
19/3/2026 01:14
Dunia Tanggung Kenaikan Harga Minyak dan Gas Akibat AS-Israel Serang Iran
Kapal pengangkut gas LNG(Antara)

HARGA minyak terus naik sementara saham global turun hari ini, Kamis (19/3). Harga minyak mentah Brent berjangka, patokan harga global, telah melonjak menjadi $108,51 per barel, naik 4,92%.

Harga minyak mentah AS naik menjadi $98 per barel, meningkat 1,86%.

Peningkatan tersebut terjadi setelah ladang gas Pars di Iran diserang, setelah itu Teheran memperingatkan Arab Saudi, UEA, dan Qatar bahwa fasilitas minyak dan gasnya akan menjadi sasaran dalam beberapa jam mendatang.

Harga gas alam di Eropa juga melonjak 6,6% menjadi hampir 55 euro (sekitar $63) per MWh. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
