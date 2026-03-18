Harga Avtur Global Meroket 83% Akibat Perang di Iran, Industri Penerbangan Terancam Lumpuh

ilustrasi

INDUSTRI penerbangan global menghadapi tekanan finansial paling berat tahun ini setelah harga bahan bakar jet (avtur) melonjak drastis sebesar 82,8% hanya dalam waktu satu bulan, Anadolu melaporkan, Selasa (17/3). Laporan terbaru dari International Air Transport Association (IATA) menunjukkan bahwa eskalasi militer di Timur Tengah telah memicu volatilitas pasar energi ke level yang membahayakan margin maskapai.

Berdasarkan data Monitor Harga Bahan Bakar IATA, harga avtur rata-rata menyentuh angka USS175 per barel (sekitar Rp,28 juta per barel), naik 11,2% dalam sepekan terakhir. Secara tahunan, kenaikan ini mencapai angka fantastis sebesar 94,4%.

Lonjakan ini terjadi menyusul serangan udara AS-Israel ke Iran pada 28 Februari lalu yang menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Harga minyak mentah Brent naik hingga US$119,5 per barel setelah peluncuran serangan, sebelum stabil di sekitar US$100.

