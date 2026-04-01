Prabowo Terima Bintang Tertinggi Korea Selatan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan tertinggi dari pemerintah Korea Selatan, The Grand Order of Mugunghwa, di tengah kunjungan kenegaraannya ke negara tersebut. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dalam sebuah acara persahabatan di Sangchungjae, kompleks Cheong Wa Dae, Rabu (1/4).
Penganugerahan tersebut menandai pengakuan Seoul atas peran Jakarta dalam memperkuat hubungan bilateral. Pemerintah Korea Selatan menilai kontribusi Prabowo berpengaruh dalam mendorong peningkatan status hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus.
The Grand Order of Mugunghwa merupakan penghargaan nasional tertinggi Korea Selatan yang biasanya diberikan kepada presiden negara tersebut beserta pasangan, serta kepala negara atau mantan kepala negara dari negara sahabat.
Penghargaan itu diberikan kepada tokoh yang dianggap memiliki jasa besar terhadap pembangunan dan keamanan Korea Selatan.
Penghargaan yang diterima Prabowo terdiri dari sejumlah atribut kehormatan, mulai dari pita (badge), kalung (collar), bros (star), hingga pin (lapel badge), yang dibuat dari logam mulia dan dihiasi batu permata.
Sejak diperkenalkan pada 1949, penghargaan ini telah diberikan kepada lebih dari 100 tokoh dunia. Sejumlah nama yang pernah menerimanya antara lain Presiden pertama Korea Selatan Syngman Rhee, Raja Hussein of Jordan, Ratu Elizabeth II, Emir Hamad bin Khalifa Al Thani, Presiden Emmanuel Macron, hingga Raja Willem-Alexander. (H-3)
Crunchyroll resmi mengumumkan nominasi Anime Awards ke-10 tahun 2026. Simak daftar lengkap kategori, presenter bintang tamu, dan cara voting di sini.
Smart Indonesia Academy (SIA) menerima penghargaan internasional Asia Most Pinnacle of Quality and Qualified Excellence in Training and Certification Award 2025.
Tim produksi menemukan bahwa Uluwatu bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang refleksi yang menawarkan keseimbangan antara kemewahan dan spiritualitas alam.
Kemendikdasmen meraih penghargaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Award kategori Football Development Program of The Year.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar seremoni penghargaan, melainkan penghormatan bagi mereka yang bekerja di balik layar maupun di lapangan.
Presiden Korsel Lee Jae-myung menyebut aksi drone ilegal ke Korea Utara sebagai tindakan ceroboh yang memicu ketegangan militer tak perlu.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti memberikan catatan atas rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan
Unduhan Netflix di Korea Selatan melonjak hingga 136 ribu dalam sepekan setelah konser livestream BTS di Seoul, mencetak rekor baru.
Analisis mendalam manfaat pemberian Keris Bali dan koin tradisi (Pis Bolong) oleh Presiden Prabowo kepada Presiden Korea Selatan sebagai instrumen diplomasi budaya.
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan investasi Rp574 triliun.
Prabowo bertemu idol Indonesia Carmen H2H di Korea Selatan, tampil kompak dengan pose finger heart dalam momen diplomasi yang menyita perhatian publik.
