Prabowo Terima Bintang Tertinggi Korea Selatan

PRESIDEN Prabowo Subianto saat menerima penghargaan dari pemerintah Korea Selatan.(Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Presiden.)

PRESIDEN Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan tertinggi dari pemerintah Korea Selatan, The Grand Order of Mugunghwa, di tengah kunjungan kenegaraannya ke negara tersebut. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dalam sebuah acara persahabatan di Sangchungjae, kompleks Cheong Wa Dae, Rabu (1/4).

Penganugerahan tersebut menandai pengakuan Seoul atas peran Jakarta dalam memperkuat hubungan bilateral. Pemerintah Korea Selatan menilai kontribusi Prabowo berpengaruh dalam mendorong peningkatan status hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus.

The Grand Order of Mugunghwa merupakan penghargaan nasional tertinggi Korea Selatan yang biasanya diberikan kepada presiden negara tersebut beserta pasangan, serta kepala negara atau mantan kepala negara dari negara sahabat.

Penghargaan itu diberikan kepada tokoh yang dianggap memiliki jasa besar terhadap pembangunan dan keamanan Korea Selatan.

Penghargaan yang diterima Prabowo terdiri dari sejumlah atribut kehormatan, mulai dari pita (badge), kalung (collar), bros (star), hingga pin (lapel badge), yang dibuat dari logam mulia dan dihiasi batu permata.

Sejak diperkenalkan pada 1949, penghargaan ini telah diberikan kepada lebih dari 100 tokoh dunia. Sejumlah nama yang pernah menerimanya antara lain Presiden pertama Korea Selatan Syngman Rhee, Raja Hussein of Jordan, Ratu Elizabeth II, Emir Hamad bin Khalifa Al Thani, Presiden Emmanuel Macron, hingga Raja Willem-Alexander. (H-3)