Gala Siswa Indonesia Kemendikdasmen Raih Penghargaan PSSI Award Pembinaan Sepak Bola

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen) meraih penghargaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Award kategori Football Development Program of The Year. Penghargaan tersebut diraih Kemendikdasmen melalui program Gala Siswa Indonesia (GSI) yang dinilai berhasil melakukan program pembinaan sepak bola pelajar tingkat SMP pada 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Dengan pembinaan yang mencakup berbagai aspek dan pelatih profesional, GSI dinilai menjadi fondasi kuat dalam pengembangan sepak bola Indonesia yang menghasilkan pemain muda berkualitas. Lewat Football Development Program of the Year, PSSI memberikan penghargaan untuk program pengembangan sepak bola yang terlaksana dengan baik dan memiliki cakupan kegiatan yang jelas. Selain itu, penilaian penghargaan ini juga mempertimbangkan keberlanjutan dan potensi pengembangan jangka panjang.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI, seluruh jajaran PSSI, serta jajaran Kemendikdasmen atas penghargaan Football Development Program of The Year.

“Terima kasih juga atas dukungan para kepala sekolah dan insan pendidikan yang terus berkomitmen untuk melahirkan generasi Indonesia yang hebat, generasi yang berprestasi, khususnya dalam bidang sepak bola. Semoga kami bisa terus berbuat yang terbaik dan bersinergi untuk melahirkan pemain-pemain sepak bola top dunia dari tanah air kita Indonesia,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Jakarta, Sabtu (28/3).

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa PSSI Award merupakan ajang pemberian penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian kepada para insan yang telah berkontribusi bagi kemajuan sepak bola Indonesia. PSSI Award menjadi ajang penghargaan pertama di Indonesia yang secara khusus memberikan pengakuan menyeluruh bagi insan sepak bola Indonesia serta diharapkan menjadi tolok ukur prestasi bagi talenta-talenta terbaik olahraga sepak bola Indonesia.

“Penghargaan ini bukan semata tentang siapa yang terbaik juga tentang siapa yang memberikan dampak, menginspirasi, dan terus mendorong sepak bola Indonesia agar melangkah lebih maju,” ujar Erick.

Kapten Tim Nasional Indonesia yang kini sedang berkiprah di Serie A Italia, Jay Idzes turut mendukung GSI .“Selamat untuk Kemendikdasmen atas penghargannya dan semoga GSI terus sukses ke depannya,” ucap Jay Idzes yang juga terpilih sebagai Men’s Player of The Year.

Seperti diketahui, GSI merupakan ajang talenta sepak bola yang diselenggarakan bagi peserta didik jenjang SMP. Ajang GSI diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta sepak bola yang potensial.(H-2)