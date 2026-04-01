Di Depan Pintu Blue House, Presiden Korsel Sambut Prabowo

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
PRESIDEN Prabowo Subianto disambut oleh Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung saat tiba di Blue House, Korsel, Rabu (1/3), sekitar pukul 10.30 waktu setempat.
Dipantau melalui siaran langsung Sekretariat Presiden dari Jakarta, Rabu, Presiden Lee Jae Myung telah menunggu tepat di depan pintu Blue House, ketika kendaraan yang dinaiki oleh Prabowo tiba.
Keduanya langsung bersalaman dan saling berpelukan. Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae Myung kemudian berjalan bersama untuk menyaksikan upacara penyambutan.
Lagu kebangsaan Korsel kemudian dikumandangkan. Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya juga turut dilantunkan.
Kedua Kepala Negara selanjutnya berjalan mengelilingi pasukan tentara Korsel.
Presiden Lee Jae Myung memperkenalkan satu per satu jajaran menteri-menterinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden Prabowo yang dalam kunjungan ini memperkenalkan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Selanjutnya, turut diperkenalkan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Korsel Cecep Herawan.
Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae Myung bersama rombongan kemudian kembali memasuki Blue House.
Selama berada di Seoul, Presiden Prabowo diagendakan menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan.
Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Korsel serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan saling menguntungkan di masa mendatang. (Ant/I-2)
