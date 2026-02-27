Netflix Mundur! Paramount Skydance Menang Perebutan Akuisisi Warner Bros Discovery

Paramount+(Unsplash)

DRAMA perebutan kekuasaan di panggung industri hiburan dunia akhirnya mencapai titik balik. Netflix secara resmi menarik diri dari upaya akuisisi Warner Bros Discovery, memberikan jalan bagi Paramount Skydance untuk memenangkan pertempuran yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Pihak Warner Bros menyatakan pada Kamis (26/2) bahwa tawaran terbaru dari Paramount dianggap "superior" dibandingkan tawaran Netflix. Keputusan ini diambil setelah Paramount menaikkan nilai pembelian mereka sebesar US$1 per saham di saat-saat terakhir.

Disiplin Finansial Netflix

Mundurnya Netflix mengejutkan banyak pihak, mengingat raksasa streaming ini merupakan kandidat kuat sejak awal. Namun, Co-CEO Netflix, Ted Sarandos dan Greg Peters, menegaskan mereka tetap berpegang pada disiplin finansial perusahaan.

"Pada tingkat harga yang dibutuhkan untuk menyamai tawaran terbaru Paramount Skydance, kesepakatan ini tidak lagi menarik secara finansial, sehingga kami menolak untuk menyamai tawaran tersebut," ungkap Sarandos dan Peters dalam pernyataan resminya.

Keduanya menambahkan bahwa akuisisi ini sejak awal merupakan sesuatu yang "baik untuk dimiliki" pada harga yang tepat, namun bukan merupakan sesuatu yang "harus dimiliki" dengan harga berapa pun.

Tawaran "Manis" dari Paramount

Paramount, yang didukung oleh miliarder teknologi Larry Ellison dan dipimpin putranya, David Ellison, menunjukkan keseriusannya untuk bertransformasi menjadi raksasa Hollywood. Untuk mengunci kesepakatan ini, Paramount menawarkan US$31 per saham secara tunai.

Selain nilai saham yang lebih tinggi, Paramount juga berkomitmen membayar US$7 miliar jika kesepakatan gagal dan menanggung biaya pembatalan (break-up fee) sebesar US$2.8 miliar yang harus dibayarkan Warner Bros kepada Netflix.

David Ellison menyambut baik keputusan dewan direksi Warner Bros. Menurutnya, proposal Paramount menawarkan "nilai yang superior, kepastian, dan kecepatan untuk penyelesaian transaksi" bagi para pemegang saham.

Dampak Besar Bagi Masa Depan Media

Jika regulator menyetujui kesepakatan ini, peta kekuatan media global akan berubah drastis. Paramount akan menyatukan pelanggan HBO Max ke dalam portofolionya, serta mengambil alih kepemilikan aset besar seperti CNN, Food Network, dan berbagai siaran olahraga. Aset-aset tersebut akan bergabung dengan brand tradisional milik Paramount seperti Nickelodeon, CBS, dan Comedy Central.

Meski demikian, langkah ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pengamat khawatir akan adanya pengurangan staf besar-besaran di Hollywood yang saat ini sudah terpuruk akibat pemotongan produksi berkelanjutan. Di sisi lain, para kritikus juga menyoroti potensi pengaruh koneksi politik Paramount di masa depan.

Penjualan ini dipastikan akan memberikan dampak masif di seluruh penjuru kota film tersebut, menandai berakhirnya era Warner Bros sebagai entitas mandiri dan dimulainya babak baru di bawah kendali keluarga Ellison. (BBC/Z-2)