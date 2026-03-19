Netflix Bantah Rumor Ketegangan dengan Harry dan Meghan: Jangan Percaya Apa yang Anda Baca

Pangeran Harry dan Meghan Markle(Netflix)

RAKSASA streaming Netflix secara resmi menepis spekulasi adanya keretakan hubungan dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Chief Content Officer Netflix, Bela Bajaria, menegaskan kemitraan antara perusahaan dengan Duke dan Duchess of Sussex tetap berjalan solid dengan sejumlah proyek baru yang tengah dikembangkan.

Klarifikasi ini muncul menyusul laporan dari Variety pada Selasa (17/3) yang menyebutkan adanya ketegangan di balik layar. Rumor tersebut mengeklaim Netflix merasa kecolongan atas wawancara kontroversial pasangan tersebut dengan Oprah Winfrey pada 2021, serta perilisan memoar Harry yang bertajuk Spare pada 2023.

Namun, dalam acara "Next on Netflix" yang digelar Rabu (18/3), Bajaria memberikan bantahan tegas terhadap narasi tersebut.

"Jangan percaya apa pun yang Anda baca," ujar Bajaria. "Mungkin kita semua perlu melakukan sedikit pengecekan fakta."

Proyek Film dan TV Masih Berlanjut

Bajaria menegaskan hubungan kerja sama dengan Archewell Productions (perusahaan produksi milik Harry dan Meghan) masih terus berlanjut. Setelah kesuksesan serial dokumenter Harry & Meghan yang dirilis Desember 2022, kini mereka tengah menggarap proyek-proyek baru.

"Kami memiliki film yang sedang dikembangkan bersama mereka," ungkap Bajaria. Ia menambahkan bahwa pasangan tersebut juga memiliki agenda produksi yang padat baik dari sisi televisi maupun film.

Bajaria juga menyoroti mengapa spekulasi mengenai Harry dan Meghan selalu meledak di media, sementara kesepakatan bisnis lainnya jarang dibahas.

"Kesepakatan datang dan pergi setiap saat. Ada kesepakatan yang tidak kami perbarui. Namun, kesepakatan lain tidak mendapat perhatian yang sama seperti kemitraan dengan Meghan dan Harry. Saya rasa itu karena tidak ada cerita yang 'pedas' di sana," sindirnya.

Bantahan dari Pihak Harry dan Meghan

Senada dengan Netflix, juru bicara Duke dan Duchess of Sussex menyatakan bahwa klaim yang menyebut Netflix tidak tahu-menahu soal wawancara Oprah adalah "sangat tidak benar". Mereka menekankan bahwa setiap perubahan dalam kontrak kerja sama selalu melibatkan pengawasan hukum yang ketat.

"Netflix dan Archewell melibatkan penasihat hukum untuk mengawasi evolusi kesepakatan tersebut, sebagaimana praktik umum dalam setiap perubahan kesepakatan di Hollywood," jelas perwakilan tersebut.

Nasib Brand 'As Ever'

Di sisi lain, Meghan Markle melalui brand gaya hidupnya, As Ever, mengumumkan berakhirnya kemitraan khusus untuk brand tersebut dengan Netflix per 6 Maret. Brand tersebut kini akan berdiri secara independen.

"Meghan akan terus mengembangkan brand tersebut dan membawanya ke babak baru secara mandiri. Kami menantikan bagaimana ia terus membawa kebahagiaan bagi rumah tangga di seluruh dunia," ungkap juru bicara Netflix sebagai bentuk dukungan.

Meski As Ever kini berjalan sendiri, komitmen Harry dan Meghan untuk memproduksi konten kreatif lainnya di bawah bendera Netflix dipastikan tetap menjadi prioritas kedua belah pihak. (People/Z-2)