Meghan Markle Gelar Retreat Mewah di Sydney, Harga Tiket Capai Rp33 Juta

Duchess of Sussex, Meghan Markle, akan mengisi acara eksklusif perempuan di Sydney. Harga tiketnya lebih dari Rp30 juta. (IMDB)

DUCHESS of Sussex, Meghan Markle, dipastikan akan menjadi bintang utama dalam sebuah acara akhir pekan eksklusif khusus perempuan di Sydney, Australia, pada April mendatang. Acara bertajuk "Retreat Mewah di Tepi Samudra" ini mematok harga tiket VIP yang fantastis, yakni sebesar A$3.199 atau sekitar Rp33,5 juta per orang.

Pertemuan selama tiga hari tersebut dijadwalkan berlangsung di tengah kunjungan Meghan dan Pangeran Harry ke Australia bulan depan. Ini menandai kembalinya pasangan tersebut ke Negeri Kanguru setelah tujuh tahun sejak kunjungan perdana mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan pada 2018.

Agenda Eksklusif dan Kedekatan Personal

Acara ini diorganisir oleh podcast Her Best Life yang didirikan Gemma O’Neill dan selebritas Australia, Jackie "O" Henderson. O'Neill mengonfirmasi kehadiran Meghan dan menyebut keterlibatan sang Duchess merupakan bentuk dukungan terhadap sesama perempuan.

Baca juga : Kesaksian Terakhir Pangeran Harry: Mereka Membuat Hidup Istri Saya Sengsara

"Saya mengagumi [Meghan] dan apa yang telah dia lalui... bagaimana dia menunjukkan seorang perempuan bisa ditekan namun tetap mampu bangkit," ungkap O’Neill dalam podcastnya.

O'Neill menjelaskan kesediaan Meghan hadir berawal dari koneksi teman dekat mereka. "Dia melakukan ini sebagai bentuk kebaikan karena teman baik kami," tambahnya. Ia juga menyebut Meghan sempat ragu sebelum akhirnya setuju demi audiens podcast tersebut yang dianggapnya "layak mendapatkannya."

Nantinya, sekitar 300 peserta perempuan akan menginap di hotel bintang lima di kawasan Pantai Coogee. Pemegang tiket VIP akan mendapatkan fasilitas berupa kursi baris depan saat makan malam gala, foto grup bersama Meghan, serta tas bingkisan (goodie bag). Agenda acara meliputi sesi bincang santai (fireside chat) dengan Meghan, yoga, meditasi, hingga sesi manifesting.

Baca juga : Kartu Natal Kerajaan 2025: Tren "Relatable Royals" dan Pesan Kehangatan Keluarga

Kunjungan yang Berbeda

Kunjungan kali ini membawa nuansa yang sangat berbeda dibanding tur resmi mereka pada 2018. Saat itu, Harry dan Meghan tengah berada di puncak popularitas dan baru saja mengumumkan kehamilan anak pertama mereka.

Sejak mengundurkan diri sebagai anggota senior kerajaan pada 2020 dan pindah ke Amerika Serikat, kehidupan pasangan ini terus menjadi sorotan. Juru bicara pasangan tersebut menyatakan perjalanan ke Australia April nanti murni untuk "urusan pribadi, bisnis, dan kegiatan filantropi."

Kabar ini muncul hanya beberapa hari setelah As Ever, merek gaya hidup milik Meghan yang memproduksi selai hingga anggur rosé, dikabarkan mengakhiri kemitraan dengan Netflix. Sebelumnya, kontrak mereka dengan platform streaming tersebut diperkirakan bernilai US$100 juta (sekitar Rp1,5 triliun). Meskipun sempat merilis acara memasak With Love, Meghan, performanya dilaporkan kurang memenuhi ekspektasi audiens. (BBC/Z-2)