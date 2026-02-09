Arbani Yasiz jadi Generasi Sandwich di Sinetron Keluarga yang tak Dirindukan

Para pemain dan kru film Keluarga yang Tak Dirindukan.(Dok. MI/Fathurrozak)

ARBANI Yasiz sesaat lagi tengah menyambut tayangnya sinetron terbarunya, Keluarga yang Tak Dirindukan. Sinetron ini tayang mulai 13 Februari di MDTV dan Netflix.

Di sinetron tersebut, ia memerankan karakter bernama Thoriq. Thoriq memiliki dua saudara lainnya, Firzha dan Zahra. Mereka menghadapi krisis finansial dan moral setelah ayah mereka, Santoso, mengalami insiden tragis. Sinetron ini juga mengangkat tema tentang sandwich generation, sebuah sebutan populer untuk seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga di usia muda.

“Pasti banyak orang yang mengalami hal-hal seperti itu (generasi sandwich). Cuma kadang memang jadi bingung, harus prioritaskan yang mana? Diri sendiri, keluarga, atau masa depan,” kata Arbani Yasiz menanggapi pandangannya tentang sandwich generation saat konferensi pers di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, (6/2).

“Tapi balik lagi, coba nonton sinetron ini, siapa tahu bisa mendapat refleksi yang bagus terhadap apa yang kita rasakan, dan bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman yang menjadi sandwich generation.”

Sebagai anak yang juga kini telah berstatus sebagai suami, Arbani menambahkan ia juga banyak belajar dari karakter-karakter yang ada di sinetron ini.

“Terlebih kayak cara mendidik atau sampai sekarang pun bagaimana cara kita merawat orangtua dengan baik. Makanya aku bilang ini tontonan yang bagus buat kita, kita bisa nonton supaya kita bisa berkaca, bisa sama-sama belajar,” ungkapnya.

Selain Arbani, sinetron ini juga dibintangi di antaranya oleh Nabila Zavira, Miqdad Addausy, dan Kiki Narendra. (H-3)