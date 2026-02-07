B7 Production Rayakan Rampung Syuting dan Luncurkan Kampanye Film "Beneran Horor

Ilustrasi(Dok Ist)

B7 Production mengumumkan selesainya proses pengambilan gambar untuk film terbaru bergenre komedi-horor berjudul "Beneran Horor". Sebagai bentuk syukur sekaligus awal kampanye promosi, digelar acara "Wrap-Up Press Conference & Kick-off Campaign" di KOAT Coffee, Menteng Dalam, Jakarta Selatan.

Film ini mengisahkan Joe (Bucek) sang sutradara yang bersama timnya melakukan syuting di sebuah pulau terpencil. Namun, kesalahan fatal membuat mereka mendarat di lokasi yang salah—wilayah misterius yang ternyata dihuni makhluk tak seharusnya diganggu. Saat mencari figuran, kru bertemu “penghuni” pulau yang dikira panggilan dari Opie (Opie Kumis). Tanpa menyadari bahaya, mereka memperlakukan para makhluk itu layaknya aktor figuran biasa.

Disutradarai Anto Tanjung dan diproduseri Bob Seven, "Beneran Horor" menghadirkan perpaduan ketegangan absurd dengan komedi segar. Film ini menampilkan kolaborasi lintas generasi: Bucek dengan karakter maskulin, legenda komedi Opie Kumis dan Joe P Project, hingga maestro pantomim Septian Dwi Cahyo.

Komedi kekinian diperkuat oleh Maell Lee, Jenda, Mamang Osa, Davi Siumbing, Anyun Cadel, Riyuka Bunga, Faizal Agung, dan Rian Nekuk. Sementara energi Gen Z hadir melalui Berliana Lovell, Adel Reva, Putri Ziani, Sandy William, Van Jhov, dan Andrie Tawaqal, bersama deretan aktor pendukung lainnya seperti Lurus Mardan, Pasha Van Krab, Hanif Bulbul, Dewi Margie, dan Carissa Inara Chundinata.

Bob Seven menegaskan, “Syukuran ini sekaligus menandai dimulainya kampanye film. Kami bekerja sama dengan Make it Project untuk menghadirkan pengalaman baru melalui platform "Roblox", agar film ini semakin dekat dengan penonton.”

Saat ini "Beneran Horor" memasuki tahap pasca-produksi dan dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 2026.