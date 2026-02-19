Jelang Tayang, Film Pelangi di Mars Ramaikan Jakarta dengan Balon Raksasa

Headline
JELANG penayangan, film Pelangi di Mars menyapa publik dengan sebuah balon raksasa setinggi 10 meter. Hadir di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta.
Instalasi balon tersebut berdiri di ruang terbuka kawasan perkantoran dan langsung menarik perhatian para pekerja maupun pengunjung yang melintas. Balon menampilkan karakter Batik dan Pelangi yang tampak sedang bercengkrama.
"Kami ingin Pelangi di Mars terasa dekat dengan masyarakat sejak awal. Karena itu kami memilih hadir langsung di ruang publik, supaya orang bisa melihat dan merasakan semangat film ini sebelum tayang di bioskop,” ujar Produser film Pelangi di Mars, Dendi Reynando, dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (19/2).
Didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menyambut positif hadirnya instalasi balon tersebut. Dia menyampaikan bahwa ini jadi sebuah pembuktian bahwa industri kreatif Indonesia sudah tumbuh begitu besar.
"Ini (instalasi) bisa menjadi tempat untuk berfoto, menjadi tempat untuk melihat kemegahan (industri kreatif Indonesia). Maka dari itu kami sangat berbangga banget untuk memperlihatkan kepada Indonesia, kepada dunia bahwa hey, this is Indonesia, this is Indonesia talent," kata Irene.
Balon Pelangi di Mars ini dapat dinikmati publik di area SCBD mulai 19 - 22 Februari sebelum melanjutkan perjalanannya ke lokasi berikutnya. Setelah Jakarta, balon Pelangi di Mars juga dijadwalkan berkeliling ke lima lokasi lain, baik di dalam maupun luar kota.
Diketahui, Film Pelangi di Mars mengambil latar belakan tahun 2100, ketika krisis air mengancam masa depan Bumi, Pelangi anak pertama yang lahir di Mars memulai sebuah petualangan bersama robot-robot malfunction yang menjadi sahabatnya untuk menemukan Zeolit Omega, mineral langka yang dipercaya dapat menyelamatkan masa depan Bumi.
Namun dalam perjalanannya, Nerotek korporasi raksasa yang menguasai sumber air melakukan segala cara untuk merebut penemuan tersebut. Di tengah misi tersebut, petualangan yang sarat pesan tentang keberanian, persahabatan, dan harapan melalui animasi 3D dan teknologi XR.
Film ini dibintangi oleh Messi Gusti, Lutesha, Rio Dewanto, dan Livy Renata, dengan dukungan pengisi suara Kristo Immanuel, Bimoky, Gilang Dirga, Vanya Rivani, serta Dimitri Arditya. Pelangi di Mars dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada momen Lebaran 2026. (H-3)
