Film Ikatan Darah Siap Tayang di Indonesia usai Tampil pada Festival di AS

Para pemain dan kru film Ikatan Darah.(Dok. Uwais Picture)

FILM laga Indonesia, Ikatan Darah, akan segera tayang di bioskop Tanah Air, setalah sebelumnya sukses mencuri perhatian dunia usai tampil dalam world premiere di ajang bergengsi Fantastic Fest di Texas, Amerika Serikat (AS).

Film besutan Uwais Picture itu langsung mendapat respons antusias dari penonton internasional berkat balutan adegan laga brutal, pertarungan intens, dan drama keluarga yang emosional,

Produser Eksekutif film, Yentonius Jerriel Ho, mengaku sangat bersyukur karena karya sineas Indonesia mampu menembus panggung perfilman dunia.

“Capaian ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua. Ikatan Darah adalah karya anak bangsa yang mendapat kesempatan tampil dalam world premiere di Fantastic Fest Amerika Serikat,” ujar pria yang akrab disapa Bang Aloy, dalam keterangannya Rabu, (11/3).

Bang Aloy menyebut Fantastic Fest merupakan salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat, yang menampilkan berbagai film aksi, horor, fantasi hingga fiksi ilmiah

Festival yang berlangsung di Alamo Drafthouse South Lamar, Austin, Texas, Amerika Serikat pada akhir 2025 itu, menayangkan film Ikatan Darah sebanyak empat kali, dengan dua kali jadwal pemutaran di layar utama.

Aksi Laga Brutal dan Cerita Keluarga yang Emosional

Film Ikatan Darah tidak hanya menampilkan adegan pertarungan keras berdarah-darah, tetapi juga kisah emosional tentang keluarga, pengorbanan, dan ikatan persaudaraan yang diuji oleh situasi hidup di kota metropolitan.

Setelah diputar di Amerika, film ini juga mendapat sambutan hangat saat tampil dalam Jogja Asian Film Festival(JAFF), di mana penonton terlihat larut dan menikmati alur cerita film yang memadukan aksi pertarungan jalanan dengan drama keluarga yang penuh emosi serta menyentuh sisi kemanusiaan, layaknya kerasnya kehidupan masyarakat urban.

Aloy menilai film bergenre action yang mulai kembali hidup di Tanah Air, tentunya terdapat nilai-nilai baik bagi hidup dan kehidupan sehingga sangat cocok ditonton bersama keluarga, teman atau sahabat.

“Film ini bukan hanya soal pertarungan fisik yang brutal, tetapi juga menghadirkan realita hubungan persaudaraan yang sejatinya menjadi fondasi utama nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Bang Aloy.

Selain Livi Ciananta, film Ikatan Darah yang digawangi oleh sutradara senior, Sidharta Tata, juga dibintangi oleh Derby Romero sebagai Bilal, Ismi Melinda sebagai Dini, Teuku Rifnu Wikana berperan sebagai Primbom, serta Rama Ramadhan, Abdurrahman Arif dan Agra Piliang, sebagai 'tokoh jahat' dalam fim tersebut.

“Aktor laga dunia Iko Uwais bahkan turun langsung membimbing aktris Livi Ciananta serta tokoh lainnya dalam film tersebut,” ungkap Bang Aloy.

Sinopsis FIlm Ikatan Darah

Film ini mengisahkan Mega, mantan atlet pencak silat yang harus mengubur mimpinya setelah cedera. Ia kini bekerja sebagai pelayan demi menghidupi dirinya dan sang ibu.

Namun hidupnya berubah ketika sekelompok preman datang menagih utang besar yang dibuat kakaknya, Bilal. Dalam kepanikan, Bilal justru membunuh seorang pria bernama Henri.

Kematian itu memicu perburuan berdarah yang dipimpin oleh Primbon, kakak Henri. Saat Bilal bersembunyi dan bahaya semakin dekat, Mega harus kembali ke dunia pertarungan demi menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia miliki.

Bang Aloy menegaskan, meskipun dipenuhi adegan laga keras dan berdarah, film ini tetap membawa pesan moral tentang keluarga, pengorbanan, dan kemanusiaan.

“Banyak pesan moral dalam setiap adegan Ikatan Darah. Ini bukan sekadar film aksi, tetapi juga cerita tentang keluarga dan pilihan hidup,” pungkasnya.

Film Ikatan Darah dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 30 April 2026, dan diprediksi menjadi salah satu film laga Indonesia paling dinanti tahun ini. (Ant/H-3)