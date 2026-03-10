Kolaborasi Tiga Kementerian Dukung Malang Half Marathon 2026

Konferensi pers Malang Half Marathon(MI/HO)

KOMITMEN untuk mengampanyekan gaya hidup sehat sekaligus memperkuat ekosistem sport tourism di Indonesia kembali dipertegas melalui kolaborasi lintas sektor. Tiga instansi pemerintah, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Ekonomi Kreatif, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap gelaran Malang Half Marathon 2026.

Ajang lari yang disponsori oleh MS GLOW For Men itu dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Event ini menargetkan partisipasi 7.000 pelari dari berbagai penjuru tanah air.

Menpora RI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan pihak swasta dalam memajukan industri olahraga nasional.

“Saya sangat senang dengan adanya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan olahraga di tanah air. Kami mendukung penuh ajang olahraga seperti MS Glow for Men Malang Half Marathon, sebab ini menjadi bukti nyata bagaimana pihak swasta berperan aktif dalam mendukung kemajuan, prestasi, serta pengembangan industri olahraga dan wisata olahraga, khususnya lari,” ujar Erick.

Ia menambahkan bahwa langkah ini patut dicontoh karena memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian dan pariwisata.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, turut menyoroti potensi besar ajang ini dalam strategi sport tourism.

Menurutnya, kolaborasi ini selaras dengan upaya pemerintah mengombinasikan kegiatan olahraga dengan pengalaman unik di destinasi wisata. Senada dengan hal tersebut,

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menilai bahwa event skala besar seperti ini membuka peluang bagi ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari sektor kuliner hingga UMKM lokal, untuk terus bertumbuh.

Founder MS GLOW For Men, Gilang Widya Pramana, menjelaskan bahwa pemilihan Malang sebagai tuan rumah didasari oleh potensi besar kota tersebut sebagai destinasi wisata olahraga, didukung oleh infrastruktur yang memadai serta komunitas lari yang sangat aktif.

“Malang memiliki potensi yang luar biasa. Selain dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, Malang juga memiliki komunitas lari yang sangat aktif. Kami ingin menghadirkan event yang bukan hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ungkap Gilang.

Terdapat tiga kategori lomba yang dapat diikuti peserta, yaitu Half Marathon (21K), 10K, dan 5K, dengan rute yang dirancang memiliki titik start dan finish berbeda.

Antusiasme juga datang dari Raffi Ahmad, selaku Brand Ambassador dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda, yang berharap ajang ini mampu menginspirasi anak muda untuk mulai membangun kebiasaan hidup sehat.

Dengan hadirnya ribuan pelari, gelaran ini diharapkan mampu memberikan efek pengganda bagi sektor perhotelan dan pelaku industri kreatif di Malang, sekaligus memantapkan posisi Malang Half Marathon sebagai agenda tahunan unggulan di Indonesia. (Z-1)