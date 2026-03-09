Jacob Kiplimo Rebut Kembali Rekor Dunia Half Marathon

Pelari Uganda Jacob Kiplimo(AFP/JUSTIN TALLIS)

PELARI jarak jauh kebanggaan Uganda, Jacob Kiplimo, sukses mengukir tinta emas dengan merebut kembali rekor dunia half marathon. Prestasi gemilang ini ia torehkan saat memenangi balapan di Lisbon, Portugal, Minggu (8/3) waktu setempat.

Kiplimo, yang kini berusia 25 tahun, melintasi garis finis dengan catatan waktu fantastis, 57 menit 20 detik.

Pencapaian ini secara otomatis mematahkan rekor dunia sebelumnya milik pelari Ethiopia, Yomif Kejelcha, yang mencatatkan waktu 57 menit 30 detik di Valencia pada 2024 lalu. Dengan hasil ini, Kiplimo berhasil mempertajam rekor dunia sebesar 10 detik.

Kemenangan di Lisbon ini seolah menjadi ajang pembuktian bagi Kiplimo. Pasalnya, atlet yang juga menyandang gelar juara dunia cross-country sebanyak tiga kali ini merupakan mantan pemegang rekor dunia di lintasan yang sama.

Pada 2021, ia pernah mencatatkan waktu 57 menit 31 detik di rute Lisbon tersebut.

Sebenarnya, Kiplimo sempat mencatatkan waktu yang jauh lebih tajam, yakni 56 menit 42 detik, di Barcelona tahun lalu. Namun, performa luar biasa tersebut tidak diratifikasi oleh World Athletics.

Otoritas atletik dunia menilai adanya pelanggaran terkait bantuan pengawalan tempo (illegal pacing assistance) dalam pelaksanaannya.

Kiplimo mengaku telah merasakan sinyal pemecahan rekor sejak pertengahan lomba.

"Saya sangat senang bisa memecahkan rekor dunia. Setelah 10 km pertama, saya pikir rekor dunia mungkin saja dicapai. Saya mencoba untuk terus menekan kecepatan di dua kilometer terakhir," ujar Kiplimo usai pertandingan.

Dominasi Kiplimo terlihat jelas dari konsistensi catatan waktunya di setiap transisi jarak. Ia melahap 5 km pertama dalam waktu 13 menit 28 detik, dan mencapai titik 10 km dalam waktu 27 menit.

Memasuki kilometer ke-15, ia mencatatkan waktu 40 menit 52 detik sebelum akhirnya meningkatkan intensitas lari di fase akhir untuk mengamankan rekor baru.

Di belakang Kiplimo, pelari asal Kenya, Nicholas Kipkorir, mengamankan posisi kedua dengan catatan waktu 58 menit 08 detik. Sementara itu, rekan senegaranya, Gilbert Kiprotich, menyusul di urutan ketiga dengan waktu 58 menit 59 detik.

Keberhasilan ini kian mengukuhkan posisi Jacob Kiplimo sebagai salah satu pelari jarak jauh terbaik di dunia, sekaligus mengembalikan supremasinya di nomor half marathon. (bbc/Z-1)