7 Drama Korea Kerajaan Joseon Terbaik Sepanjang Masa(Dok. Allkpop)

ERA Dinasti Joseon tetap menjadi salah satu latar paling populer dalam industri drama Korea. Periode ini menawarkan materi penceritaan yang kaya, mulai dari intrik politik kerajaan, hierarki sosial yang kaku, tradisi yang megah, hingga konflik emosional yang mendalam.

Drama bertema Sageuk (sejarah) ini membawa penonton melintasi waktu menuju masa keemasan istana, cendekiawan, dan misteri yang memadukan fakta sejarah dengan fiksi yang memikat.

Drama Korea era Joseon sering kali menggabungkan peristiwa sejarah nyata dengan karakter fiksi, menciptakan cerita yang terasa megah sekaligus personal. Berikut adalah rekomendasi drakor Joseon terbaik yang wajib Anda tonton.

1. Mr. Queen (2020)

Ketika jiwa seorang koki modern dari Blue House berpindah secara misterius ke dalam tubuh Ratu Kim So-yong di era Joseon, kekacauan budaya pun terjadi. Drama ini berhasil menyeimbangkan komedi slapstick dengan satir politik yang tajam.

Perjalanan sang koki yang harus beradaptasi dengan protokol istana sambil menghadapi konspirasi mematikan menjadikannya tontonan yang sangat menghibur.

2. Moon Embracing the Sun (2012)

Drama ini merupakan salah satu hit terbesar di tahun 2010-an. Menceritakan kisah cinta tragis antara Raja Lee Hwon dan seorang dukun wanita yang ternyata adalah cinta pertamanya yang dianggap sudah mati.

Dengan akting memukau dari Kim Soo-hyun, drama ini menawarkan emosi yang mendalam, intrik dukun kerajaan, dan perebutan takhta yang sengit.

Genre Sageuk tidak selalu kaku. Banyak drama modern yang menggabungkan elemen fantasi, perjalanan waktu (time-travel), hingga horor untuk memperkaya narasi sejarah.

3. Kingdom (2019)

Kingdom mengubah wajah drama sejarah dengan menghadirkan elemen zombie.

Berlatar di tengah kelaparan dan korupsi politik, seorang Putra Mahkota harus mengungkap misteri wabah yang mengubah rakyatnya menjadi monster, sambil mempertahankan takhtanya dari klan ambisius.

Visual yang mengerikan namun indah membuat serial ini mendapatkan pujian global.

4. Mr. Sunshine (2018)

Dengan sinematografi sekelas layar lebar, Mr. Sunshine menyoroti akhir masa Joseon sebelum aneksasi Jepang.

Kisah cinta antara Eugene Choi, seorang tentara AS kelahiran Korea, dan Go Ae-shin, seorang putri bangsawan yang diam-diam menjadi penembak jitu pejuang kemerdekaan, memberikan perspektif sejarah yang kuat tentang patriotisme dan pengorbanan.

5. The Red Sleeve (2021)

Drama ini memenangkan banyak penghargaan karena penggambaran emosional yang jujur tentang kehidupan di istana. Fokus pada hubungan antara Raja Jeongjo dan pelayan istana Sung Deok-im, penonton diajak melihat sisi manusiawi dari seorang penguasa dan perjuangan seorang wanita untuk mempertahankan jati dirinya di lingkungan yang penuh aturan.

6. Under the Queen's Umbrella (2022)

Menampilkan aktris veteran Kim Hye-soo, drama ini menonjolkan sisi maternal di dalam istana. Seorang Ratu yang tangguh harus meninggalkan martabatnya demi mendidik putra-putranya yang bermasalah agar layak menjadi penerus takhta, sekaligus melindungi mereka dari intrik jahat para selir dan ibu suri.

7. Love in the Moonlight (2016)

Jika Anda mencari sesuatu yang lebih ringan dan romantis, drama ini adalah pilihan tepat. Mengisahkan penyamaran seorang gadis sebagai kasim istana yang kemudian menjadi teman dekat Putra Mahkota.

Chemistry antara Park Bo-gum dan Kim Yoo-jung menciptakan nuansa "coming-of-age" yang manis di tengah ketegangan politik Joseon.

Kesimpulan

Dari komedi hingga horor, era Joseon memberikan latar belakang yang tak terbatas untuk kreativitas drama Korea. Setiap judul di atas menawarkan perspektif unik tentang sejarah Korea dengan kualitas produksi yang luar biasa. Apakah Anda lebih menyukai intrik politik yang berat atau romansa yang manis, drakor Joseon selalu punya sesuatu untuk semua orang. (Z-10)