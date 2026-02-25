7 Drama Korea Romantis Tentang Idol K-Pop Terbaik, Wajib Tonton!

Rekomendasi 7 drakor idol romance terbaik, mulai dari Lovely Runner hingga Doona!(Dok. Soompi)

PERNAHKAH Anda membayangkan jatuh cinta dengan bintang idola favorit, bukan di atas panggung yang megah, melainkan dalam kesunyian hidup sehari-hari? Drama Korea sering kali mengangkat kisah cinta selebriti, namun romansa bertema idol memiliki ruang emosional yang jauh lebih dalam.

Idols bukan sekadar orang terkenal; mereka dikurasi, diawasi ketat, dan terhubung secara emosional dengan basis penggemar (fandom). Dalam kisah romansa "idol x non-idol", cinta menjadi sebuah tindakan perlawanan terhadap tuntutan citra, ekspektasi, dan sentimen publik.

Drama-drama ini mengeksplorasi kesepian di balik pemujaan serta keinginan untuk koneksi yang tulus di tengah kehidupan yang luar biasa. Berikut adalah tujuh drama Korea yang akan memuaskan jiwa fangirl Anda.

Baca juga : Rekomendasi 5 Drama Korea Populer 2024 yang Wajib Ditonton

Maeng Se Na (Sooyoung) adalah seorang pengacara tangguh yang tak kenal takut di ruang sidang. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah dia merupakan penggemar setia idol Do Ra Ik (Kim Jae Yeong). Saat tidak sedang berargumen di pengadilan, ia sepenuh hati mendukung penyanyi favoritnya tersebut.

Hubungan penggemar dan idola ini berubah menjadi menegangkan saat Ra Ik dituduh melakukan pembunuhan. Se Na melangkah maju untuk memperjuangkan keadilan bagi sang idola, yakin bahwa dia tidak bersalah.

Pertemuan mereka sebagai pengacara dan tersangka menciptakan dinamika intens yang memadukan misteri, suspensi, dan romansa.

Baca juga : Ini Profil Kim Min Kyu, Bintang The Heavenly Idol dan Business Proposal

Seorang penggemar yang bersedia melawan waktu dan takdir demi menyelamatkan idolanya: itulah Im Sol (Kim Hye Yoon). Ia sangat mengagumi Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok) dari grup ECLIPSE, yang musiknya telah memberinya harapan di masa-masa sulit.

Namun, ternyata Sun Jae sendiri sedang berjuang dengan batinnya.

Ketika tragedi menimpa Sun Jae, Im Sol secara ajaib terlempar ke masa lalu. Ia kembali ke masa sekolah dan bertemu Sun Jae saat masih menjadi atlet renang.

Bertekad mengubah masa depan tragis sang idola, Im Sol berjuang melindungi Sun Jae meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Lovely Runner telah menjadi favorit sepanjang masa bagi banyak pecinta drakor.

Karakter Ryu Sun Jae yang diperankan Byeon Woo Seok berhasil memikat hati jutaan penonton dan menjadi salah satu karakter idol paling ikonik di layar kaca.

Pontifex Rembrary (Kim Min Kyu), seorang pendeta agung yang suci, tiba-tiba berpindah ke dunia K-pop yang kacau. Ia terbangun dalam tubuh Woo Yeon Woo, anggota grup Wild Animal yang kurang populer.

Kepercayaan diri ilahi Rembrary yang buta terhadap kehidupan idol menciptakan berbagai situasi komedi yang tak terduga.

Didukung oleh manajernya, Kim Dal (Go Bo Gyeol), Rembrary harus menghadapi kekuatan gelap dari dunianya sekaligus realitas kejam industri hiburan. Drama ini menawarkan keseimbangan yang apik antara romansa, komedi, dan nilai-nilai moral.

4. So I Married the Anti-Fan

Kehidupan reporter majalah Lee Geun Young (Sooyoung) hancur setelah perselisihan dengan bintang top Hoo Joon (Choi Tae Joon). Ia pun dipecat dan dicap sebagai "anti-fan" nomor satu. Namun, nasib membawanya ke sebuah reality show yang memaksanya tinggal satu atap dengan selebriti yang paling ia benci tersebut.

Apa yang dimulai sebagai permusuhan dan sabotase kecil perlahan melunak menjadi perasaan tulus. Dengan alur slow burn yang manis, drama ini menunjukkan bagaimana dua orang bisa saling memahami di bawah pengawasan publik yang konstan.

5. Spring of Youth

Sa Gye (Ha Yoo Joon), anggota band K-pop terkenal, harus mengakhiri kariernya secara mendadak karena sebuah skandal. Ia mencoba menjalani kehidupan kampus yang normal dan bertemu Kim Bom (Park Ji Hu), mahasiswa musik yang berbakat. Bersama Seo Tae Yang (Lee Seung Hyub), mereka membentuk band kampus.

Drama coming-of-age ini berfokus pada upaya penemuan jati diri, penyembuhan dari trauma masa lalu, dan bagaimana musik bisa menyatukan hati yang terluka.

6. Doona!

Tekanan performa dan kelelahan mental membuat Lee Doona (Suzy) memutuskan untuk meninggalkan panggung megah K-pop. Ia memilih hidup anonim di sebuah rumah kos dekat universitas. Di sana, ia bertemu mahasiswa biasa bernama Won Jun (Yang Se Jong).

Doona! secara sensitif mengeksplorasi isu kesehatan mental, kesepian di balik popularitas, dan beban emosional yang harus ditanggung oleh mereka yang diharapkan untuk selalu bersinar bagi orang lain. Akting Suzy dalam drama ini mendapatkan banyak pujian karena kedalaman emosinya.

7. Let Me Be Your Knight

Yoon Tae In (Lee Jun Young) adalah pemimpin grup populer LUNA yang memiliki gangguan tidur berjalan. Sang CEO kemudian membawa Yoon Joo (Jung In Sun) ke dalam asrama mereka, mengira ia adalah dokter yang bisa menyembuhkan kondisi Tae In.

Padahal, Yoon Joo hanyalah orang biasa yang identitasnya tertukar dengan saudara kembarnya.

Interaksi antara Tae In yang perfeksionis dan Yoon Joo yang ceria menghasilkan komedi romantis yang ringan dan menghibur. Drama ini sangat cocok bagi Anda yang mencari tontonan santai dengan iringan musik K-pop yang enak didengar.

Judul Drama Pemeran Utama Tema Utama Lovely Runner Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon Time Travel, Fan-Idol Love Doona! Suzy, Yang Se Jong Mental Health, Retirement So I Married the Anti-Fan Sooyoung, Choi Tae Joon Enemies to Lovers, Reality Show

Mengenai Drama Korea Idol Romance