Rekomendasi Film dan Drama Korea untuk Menemani di Bulan Ramadan

MEMASUKI bulan Ramadan, nampaknya penggemar film ataupun drama Korea sedang mencari tontonan yang aman untuk menemani ibadah puasa mereka. Tidak hanya penggemar saja, tetapi juga beberapa orang akan memilih untuk menghabiskan waktu sembari menunggu berbuka atau sahur dengan memilih tontonan yang santai dan nyaman untuk dinikmati selama Ramadan ini.

Apabila Anda sedang mencari beberapa film atau drama yang dapat Anda saksikan untuk menemani bulan Ramadan Anda, berikut adalah beberapa rekomendasinya:

The Great Flood Baca juga : 10 Film dan Drama Korea yang Dibintangi Lee Soon-jae, Aktor Senior Legendaris Korea Selatan Ketika banjir dahsyat di seluruh dunia mengancam untuk memusnahkan umat manusia, seorang ibu di Seoul menentang segala rintangan saat berjuang menuju puncak gedung pencakar langit bersama putra kecilnya yang kemudian terpisah dengannya ketika menuju puncak gedung tersebut. The Great Flood diperankan oleh Kim Da-mi sebagai An Na dan Kwon Eun-seong sebagai Za In. Anda dapat menyaksikan film ini di Netflix.

Exhuma Baca juga : 5 Deretan Drakor September 2025 yang Minim Romansa Film ini masuk ke dalam genre horor misteri Korea Selatan yang menceritakan tentang empat ahli supranatural, yaitu dukun Hwa Rim (Kim Go-eun) dan Bong Gil (Lee Do-hyun) bersama ahli feng shui Sang Deok (Choi Min-sik) dan pengubur Yong Geun (Yoo Hae-jin), yang membongkar makam leluhur terkutuk untuk menyelamatkan keluarga kaya dari teror mistis. Penggalian tersebut justru membawa mereka berempat dalam bencana supranatural yang tidak mereka duga. Anda dapat menyaksikan Exhuma di iQIYI, Vidio, Google Play Film, ataupun Apple TV.

Firefighters Film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu peristiwa kebakaran Hongje-dong. Firefighters menceritakan tentang petugas pemadam yang menerima panggilan darurat pada pukul 03.47 pagi tanggal 4 Maret 2001. Film ini diperankan oleh beberapa aktor dan aktris ternama Korea Selatan, yaitu Joo-woon, Yoo Jae-myung, Lee Yoo-young, Kim Min-jae, Oh Dae-hwan, Lee Jun-hyuk, serta Jang Young-nam. Anda dapat menyaksikan Firefighters di layanan streaming VIU.

Even If This Love Disappears Tonight Film ini merupakan hasil adaptasi film Jepang Even If This Love Disappears from the World Tonight. Film versi Korea Selatan menceritakan tentang Han Seo Yoon (Shin Si-ah), gadis yang mengidap anterograde amnesia yang membuatnya kehilangan ingatan setiap bangun tidur, dan Kim Jae-woon (Choo Young-woo). Film melodrama remaja ini dapat Anda saksikan di Netflix.

Pavane Mengisahkan tentang Mi Jung (Ko Ah-sung), seorang pekerja di toko swalayan yang menghindari perhatian atau kontak mata dengan orang lain, Yo Han (Byun Yo-han), seorang pria berjiwa bebas, dan Kyeong Rok (Moon Sang-min) yang menyerah pada mimpinya dan bekerja di toko swalayan yang sama seperti Mi Jung. Kisah diantara mereka bertiga membawa harapan bagi satu sama lain dalam menghadapi kehidupan dan cinta. Anda dapat menyaksikan Pavane di Netflix.

Summer Strike Drama Korea ini menceritakan tentang Lee Yeo-reum (Kim Seol-hyun) yang dicampakkan oleh pacarnya dan tak lama kemudian ibunya meninggal. Yeo-reum kemudian memutuskan untuk menjalani hidup yang sangat berbeda dan pindah ke desa kecil. Ia bertemu dengan An Dae Beom (Im Si-wan), seorang pustakawan, dan mulai menjalin perjalanan dalam menemukan jati dirinya bersama dengan Dae Beom dan penduduk lainnya di desa itu. Anda dapat menyaksikan Summer Strike di Netflix ataupun VIU.

Hospital Playlist Drama yang mengisahkan kehidupan para dokter, perawat, hingga pasien di suatu rumah sakit. Hospital Playlist berfokus pada kisah kelima dokter, Lee Ik Joon (Cho Jung-seok), Ahn Jeong Won (Yoo Yeon-seok), Kim Jun-san (Jung Kyung-ho), Yang Seok-hyeong (Kim Dae-myung), serta Chae Song-hwa (Jeon Mi-do), yang bersahabat semenjak kuliah dan bekerja di rumah sakit yang sama. Hospital Playlist dapat Anda saksikan di Netflix.

Our Universe

Sun Tae Hyeong (Bae In-hyuk) dan Woo Hyun-jin (Roh Jeong-eui) memiliki hubungan keluarga sebagai ipar. Mereka berdua harus mengasuh keponakan mereka pasca meninggalnya kakak laki-laki Tae Hyeong dan kakak perempuan Hyun Jin. Drama ini menceritakan kisah mereka berdua dalam menghadapi sang keponakan dan penyelesaian kesalahpahaman diantara keduanya. Our Universe dapat Anda saksikan di layanan HBO Max dan VIKI.

Undercover Miss Hong Dengan latar waktu akhir tahun 1990-an, Hong Keum-bo (Park Shin-hye) harus menyamar sebagai Hong Jang-mi untuk menyelidiki perusahaan sekuritas tempat aliran dana mencurigakan terdeteksi. Di sana, ia bertemu Shin Jung-woo (Ko Kyung-pyo) yang dulunya pernah menjalin hubungan dengan Keum Bo dan sekarang menjadi CEO dari perusahaan sekuritas tersebut. Anda dapat menyaksikan drama Korea ini di Netflix.