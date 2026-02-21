Bukan Sekadar Akting, Go Ah-sung Rela Lakukan Ini Demi Peran di Pavane!

Fakta mendalam karakter Mi-jung yang diperankan Go Ah-sung di film Pavane (2026).(Netflix)

FILM Korea terbaru Netflix, Pavane, yang resmi dirilis pada 20 Februari 2026, membawa angin segar bagi genre melodrama remaja. Diadaptasi dari novel Pavane for a Dead Princess karya Park Min-gyu, film ini menyoroti kehidupan Mi-jung, karakter kompleks yang diperankan dengan sangat apik oleh Go Ah-sung.

Transformasi Total Go Ah-sung sebagai Mi-jung

Peran Mi-jung dalam Pavane disebut-sebut sebagai salah satu penampilan paling berani dalam karier Go Ah-sung. Karakter ini digambarkan sebagai seorang tenaga penjual di department store yang sengaja menutup diri dari dunia karena merasa rendah diri terhadap penampilannya.

Berikut adalah beberapa fakta menarik di balik transformasinya:

Kenaikan Berat Badan: Go Ah-sung secara sadar menaikkan berat badan agar penampilannya terlihat lebih alami dan sesuai dengan deskripsi karakter Mi-jung di novel asli.

Detail Penggunaan Sumpit: Sang aktris memilih untuk menggunakan cara memegang sumpit yang salah (kebiasaan masa kecilnya) untuk menonjolkan sisi canggung Mi-jung.

Riset Tulisan Tangan: Karena Mi-jung lebih banyak berkomunikasi lewat tulisan daripada kata-kata, Go Ah-sung berlatih menulis setiap karakter huruf dengan rapi untuk mencerminkan kepribadian Mi-jung yang teliti namun pemalu.

Meninggalkan Citra "Gadis Percaya Diri"

Selama ini, Go Ah-sung dikenal lewat peran-peran perempuan yang tangguh dan memiliki harga diri tinggi. Namun, dalam Pavane, ia harus berada di spektrum yang berlawanan.

Ia mengaku harus menggali sudut tergelap dan tersepi dalam dirinya untuk bisa memahami penderitaan Mi-jung yang hidup di lingkungan yang terobsesi pada kecantikan fisik.

Hubungan dengan Gyeong-rok dan Yo-han

Karakter Mi-jung tidak berdiri sendiri. Pertemuannya dengan Gyeong-rok (Moon Sang-min), seorang pemuda yang melepaskan mimpinya, dan Yo-han (Byun Yo-han), pria berjiwa bebas di tempat parkir, menjadi titik balik hidupnya.

Ketiganya merupakan individu yang gagal mencintai diri sendiri namun akhirnya menjadi cahaya bagi satu sama lain.

Kesimpulan

Melalui karakter Mi-jung, Go Ah-sung berhasil menyampaikan pesan bahwa standar kecantikan sejati tidak ditemukan dalam pandangan orang lain, melainkan dalam keberanian untuk menerima diri sendiri.

Film Pavane bukan sekadar tontonan romansa, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang kemanusiaan dan kasih sayang di tengah masyarakat yang menghakimi.

FAQ:

1. Apakah film Pavane sudah tayang?

Ya, film Pavane sudah dirilis secara global di Netflix pada 20 Februari 2026.

2. Siapa pemeran utama pria di film Pavane?

Pemeran utama pria adalah Moon Sang-min yang berperan sebagai Gyeong-rok dan Byun Yo-han sebagai Yo-han.

3. Apakah film Pavane memiliki akhir yang sama dengan novelnya?

Meskipun mengikuti garis besar novel Pavane for a Dead Princess, sutradara Lee Jong-pil memberikan sentuhan sinematik yang lebih menekankan pada perspektif ketiga karakter utamanya. (Z-10)