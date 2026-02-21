Bukan Sekadar Akting, Go Ah-sung Rela Lakukan Ini Demi Peran di Pavane!

Headline
FILM Korea terbaru Netflix, Pavane, yang resmi dirilis pada 20 Februari 2026, membawa angin segar bagi genre melodrama remaja. Diadaptasi dari novel Pavane for a Dead Princess karya Park Min-gyu, film ini menyoroti kehidupan Mi-jung, karakter kompleks yang diperankan dengan sangat apik oleh Go Ah-sung.
Peran Mi-jung dalam Pavane disebut-sebut sebagai salah satu penampilan paling berani dalam karier Go Ah-sung. Karakter ini digambarkan sebagai seorang tenaga penjual di department store yang sengaja menutup diri dari dunia karena merasa rendah diri terhadap penampilannya.
Berikut adalah beberapa fakta menarik di balik transformasinya:
Selama ini, Go Ah-sung dikenal lewat peran-peran perempuan yang tangguh dan memiliki harga diri tinggi. Namun, dalam Pavane, ia harus berada di spektrum yang berlawanan.
Ia mengaku harus menggali sudut tergelap dan tersepi dalam dirinya untuk bisa memahami penderitaan Mi-jung yang hidup di lingkungan yang terobsesi pada kecantikan fisik.
Karakter Mi-jung tidak berdiri sendiri. Pertemuannya dengan Gyeong-rok (Moon Sang-min), seorang pemuda yang melepaskan mimpinya, dan Yo-han (Byun Yo-han), pria berjiwa bebas di tempat parkir, menjadi titik balik hidupnya.
Ketiganya merupakan individu yang gagal mencintai diri sendiri namun akhirnya menjadi cahaya bagi satu sama lain.
Melalui karakter Mi-jung, Go Ah-sung berhasil menyampaikan pesan bahwa standar kecantikan sejati tidak ditemukan dalam pandangan orang lain, melainkan dalam keberanian untuk menerima diri sendiri.
Film Pavane bukan sekadar tontonan romansa, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang kemanusiaan dan kasih sayang di tengah masyarakat yang menghakimi.
1. Apakah film Pavane sudah tayang?
Ya, film Pavane sudah dirilis secara global di Netflix pada 20 Februari 2026.
2. Siapa pemeran utama pria di film Pavane?
Pemeran utama pria adalah Moon Sang-min yang berperan sebagai Gyeong-rok dan Byun Yo-han sebagai Yo-han.
3. Apakah film Pavane memiliki akhir yang sama dengan novelnya?
Meskipun mengikuti garis besar novel Pavane for a Dead Princess, sutradara Lee Jong-pil memberikan sentuhan sinematik yang lebih menekankan pada perspektif ketiga karakter utamanya. (Z-10)
