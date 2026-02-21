Bukan Sekadar Wajah Tampan, Inilah Alasan Moon Sang-min Disebut Angka 0 dalam Film Pavane

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
FILM terbaru Netflix yang dirilis pada Februari 2026, Pavane (Pavane for a Dead Princess), menjadi sorotan bukan hanya karena ceritanya yang menyentuh, tetapi juga karena menjadi panggung debut layar lebar bagi aktor Moon Sang-min.
Dalam film ini, Moon Sang-min memerankan karakter Kyung-rok, seorang pemuda yang terjebak di antara puing-puing impian dan realitas sosial yang pahit.
Kyung-rok diperkenalkan sebagai pemuda berusia 21 tahun dengan bakat menari yang besar. Namun, tuntutan hidup di era 1980-an memaksanya mengubur ambisi tersebut.
Ia bekerja sebagai karyawan paruh waktu di sebuah department store, tempat di mana ia menjalani keseharian yang monoton dan tanpa gairah.
Moon Sang-min mendefinisikan Kyung-rok sebagai "Angka 0", sosok yang memulai cerita tanpa ekspresi, tanpa kata-kata, dan tanpa harapan, sebelum akhirnya perlahan terisi oleh emosi melalui pertemuan-pertemuan bermakna.
Inti dari perjalanan karakter Kyung-rok adalah hubungannya dengan Mi-jung (diperankan oleh Go Ah-sung). Di tengah masyarakat yang terobsesi dengan kecantikan fisik, Kyung-rok menjadi satu-satunya orang yang melihat Mi-jung tanpa prasangka.
Ketulusan Kyung-rok dalam mencintai Mi-jung, yang sering dijuluki "dinosaurus" oleh rekan kerjanya, menjadi katalisator bagi kesembuhan luka batin keduanya.
Sebagai aktor yang sedang naik daun, Moon Sang-min membawa kedalaman baru dalam perannya kali ini:
Melalui karakter Kyung-rok, penonton diajak untuk melihat bahwa cinta bukan sekadar kekaguman visual, melainkan sebuah bentuk empati yang mampu memulihkan bagian diri yang rusak.
Penampilan Moon Sang-min dalam Pavane membuktikan kapasitasnya sebagai aktor watak yang mampu memerankan karakter kompleks dengan sangat halus.
1. Apa profesi Kyung-rok di film Pavane?
Ia adalah mantan calon penari yang bekerja paruh waktu di sebuah department store.
2. Siapa lawan main Moon Sang-min dalam film ini?
Ia beradu akting dengan aktris senior Go Ah-sung dan aktor Byun Yo-han.
3. Mengapa karakter Kyung-rok disebut sebagai "Angka 0"?
Karena pada awal cerita, ia digambarkan sebagai pribadi yang hampa, tanpa ekspresi, dan kehilangan jati diri akibat trauma masa lalu.
Temukan fakta mendalam karakter Mi-jung yang diperankan Go Ah-sung di film Pavane (2026). Dari transformasi fisik hingga pesan emosional yang menyentuh.
Cari rekomendasi film melodrama Korea selain Pavane? Simak daftar film Korea paling sedih dan emosional yang siap menguras air mata Anda di sini.
Siapa saja pemain film Korea Pavane di Netflix? Simak profil Go Ah-Sung, Moon Sang-Min, hingga Byun Yo-Han dalam adaptasi novel Pavane for a Dead Princess.
Jelajahi 7 fakta menarik film Pavane di Netflix. Dari adaptasi novel Park Min-gyu hingga debut layar lebar Moon Sang-min yang emosional.
Pavane bukan sekadar romansa. Simak sinopsis film Korea Pavane 2026 di Netflix yang membedah luka batin dan kritik pedas terhadap standar kecantikan.
Temukan fakta mendalam karakter Mi-jung yang diperankan Go Ah-sung di film Pavane (2026). Dari transformasi fisik hingga pesan emosional yang menyentuh.
Siapa saja pemain film Korea Pavane di Netflix? Simak profil Go Ah-Sung, Moon Sang-Min, hingga Byun Yo-Han dalam adaptasi novel Pavane for a Dead Princess.
Jelajahi 7 fakta menarik film Pavane di Netflix. Dari adaptasi novel Park Min-gyu hingga debut layar lebar Moon Sang-min yang emosional.
Moon Sang Min berhasil dinominasikan dan membawa pulang anugerah ‘Aktor Pendatang Baru Terbaik'.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved