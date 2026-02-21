Sinopsis Film Pavane di Netflix, saat Cinta Melawan Standar Kecantikan Korea

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
DI tengah gempuran film romansa Korea yang kerap menjual visual "sempurna", Netflix menghadirkan Pavane (2026) sebagai antitesis yang kuat. Film yang disutradarai oleh Lee Jong-pil ini bukan sekadar kisah cinta segitiga biasa, melainkan sebuah refleksi tajam tentang lookism (diskriminasi berdasarkan penampilan) yang mendarah daging di masyarakat modern.
Cerita berpusat di sebuah department store megah di Seoul, simbol puncak konsumerisme dan standar kecantikan. Namun, fokus adegan tidak berada di etalase berkilau, melainkan di gudang bawah tanah dan area parkir yang remang-remang.
Mi-jung (Go Ah-sung) adalah seorang pramuniaga yang memilih "menghilang". Karena penampilannya yang dianggap tidak memenuhi standar masyarakat, ia dijuluki 'Dinosaurus' oleh rekan kerjanya.
Mi-jung terbiasa menunduk dan mengisolasi diri di bagian gudang yang paling gelap. Baginya, kegelapan adalah perlindungan dari tatapan menghakimi dunia luar.
Di sisi lain, ada Kyung-rok (Moon Sang-min), pemuda tampan yang justru merasa hampa meski dipuja banyak orang. Sebagai putra seorang aktor terkenal yang hidupnya palsu, Kyung-rok melepaskan mimpinya sebagai penari dan bekerja sebagai petugas parkir.
Di sana, ia bertemu Mi-jung dan justru merasa menemukan "cahaya" pada sosok perempuan yang dianggap dunia sebagai kegelapan.
Melengkapi dinamika ini, hadir Yo-han (Byun Yo-han), pria berjiwa bebas dengan rambut pirang yang bekerja di area parkir. Dengan selera musik rock dan film klasik, Yo-han menjadi katalisator emosional yang menghubungkan Mi-jung dan Kyung-rok, sekaligus menjadi sosok yang paling memahami bahwa luka batin tidak bisa disembuhkan hanya dengan polesan wajah.
Berbeda dengan narasi romansa standar, Pavane memberikan beberapa poin yang mendalam:
Lokasi kerja mereka di bawah tanah bukan tanpa alasan. Ini adalah metafora bagi orang-orang yang "dibuang" oleh sistem kapitalisme karena dianggap tidak memiliki nilai jual secara visual, meskipun mereka adalah penggerak utama di balik layar.
Film ini tidak memberikan solusi berupa transformasi fisik atau makeover ajaib. Pavane menuntut dunia untuk menerima Mi-jung apa adanya, sebuah pesan radikal di tengah industri hiburan yang terobsesi pada operasi plastik.
Bagi Kyung-rok dan Mi-jung, jatuh cinta adalah tindakan pemberontakan. Mereka membuktikan bahwa koneksi manusia yang tulus bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, jauh dari standar pencapaian hidup yang menyesakkan.
Tanpa memberikan spoiler berat, film ini memiliki nada yang bittersweet (manis sekaligus getir). Fokus utamanya bukan pada "pernikahan megah", melainkan pada pertumbuhan karakter dan penerimaan diri.
Film Pavane tersedia secara eksklusif di platform streaming Netflix mulai 20 Februari 2026.
Judul ini merujuk pada lagu Pavane for a Dead Princess karya Maurice Ravel. Dalam film, ini melambangkan penghormatan bagi mereka yang "mati" secara sosial karena dianggap tidak memenuhi standar kecantikan dunia.
Pavane adalah tontonan wajib bagi Anda yang bosan dengan romansa klise. Dengan akting emosional dari Go Ah-sung dan debut layar lebar yang menjanjikan dari Moon Sang-min, film ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali: apa sebenarnya arti dari sebuah kecantikan?
Saran sebelum Menonton:
Drama Korea Boyfriend on Demand tayang hari ini di Netflix! Intip transformasi Jisoo Blackpink dan deretan aktor tampan yang jadi kekasih virtualnya.
Panduan lengkap cara menonton siaran langsung BTS The Comeback Live Arirang di Netflix pada 21 Maret 2026. Cek jadwal WIB, WITA, WIT, dan harga paket terbaru.
BTS resmi umumkan comeback album 'ARIRANG' pada 20 Maret 2026. Simak jadwal konser live di Gwanghwamun yang disiarkan langsung via Netflix!
Aktris berbakat asal Australia, Yerin Ha, kini tengah menjadi sorotan global berkat perannya yang fenomenal dalam serial populer Netflix, Bridgerton Musim 4.
Netflix resmi membatalkan tawaran akuisisi Warner Bros Discovery. Paramount Skydance kini memimpin jalan dengan tawaran "superior" senilai miliaran dolar.
BTS gandeng Netflix untuk konser live global 'ARIRANG' pada 21 Maret 2026. Simak jadwal, detail dokumenter 'The Return', dan info comeback RM dkk di sini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved