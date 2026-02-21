Bukan Sekadar Romansa, Ini Daftar Pemain Film Pavane yang Viral di Netflix!

Daftar Pemain Film Pavane yang Viral di Netflix(Dok. Netflix)

FILM original Netflix terbaru bertajuk Pavane (2026) tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar film Korea. Diadaptasi dari novel legendaris Pavane for a Dead Princess karya Park Min-Gyu, film garapan sutradara Lee Jong-Pil ini menyuguhkan kisah romansa yang melankolis, puitis, dan penuh makna tentang standar kecantikan serta penyembuhan luka emosional.

Keberhasilan film ini tidak lepas dari akting memukau para pemerannya. Mulai dari aktris cilik yang kini telah dewasa, Go Ah-Sung, hingga bintang muda yang sedang naik daun, Moon Sang-Min. Mari kita bedah profil lengkap dan karakter para pemain film Korea Pavane berikut ini.

1. Go Ah-Sung sebagai Mi-Jeong

Mi-Jeong adalah jantung dari cerita ini. Ia digambarkan sebagai wanita yang memilih menarik diri dari dunia karena merasa tidak percaya diri dengan penampilannya di tengah masyarakat yang terobsesi pada kecantikan fisik. Fokus hidupnya hanyalah musik.

Pemerannya, Go Ah-Sung, adalah aktris veteran yang memulai karier sejak kecil. Namanya mendunia lewat film legendaris Bong Joon-Ho, The Host (2006). Keahliannya memerankan karakter yang kompleks sudah teruji dalam berbagai proyek seperti Snowpiercer dan drama Doona!. Di film Pavane, ia berhasil menampilkan sisi rapuh sekaligus hangat dari seorang Mi-Jeong.

2. Moon Sang-Min sebagai Gyeong-Rok

Gyeong-Rok adalah pemuda berusia 21 tahun yang harus mengubur mimpinya demi rutinitas yang membosankan. Hidupnya berubah setelah bertemu dengan Mi-Jeong.

Karakter ini dimainkan oleh Moon Sang-Min, aktor kelahiran tahun 2000 yang kini menjadi idola baru. Setelah sukses besar lewat drama Under The Queen's Umbrella dan Wedding Impossible, Pavane menjadi debut film layar lebar pertamanya. Visualnya yang sering dimiripkan dengan Jin BTS serta kemampuan aktingnya yang natural membuat karakter Gyeong-Rok terasa sangat nyata.

3. Byun Yo-Han sebagai Yo-Han

Menariknya, karakter ini memiliki nama yang sama dengan sang aktor. Yo-Han adalah sosok berjiwa bebas, karismatik, dan menjadi pengikat antara Gyeong-Rok dan Mi-Jeong. Di balik keceriaannya, ia menyimpan lapisan emosi yang dalam.

Byun Yo-Han dikenal sebagai aktor watak yang sangat selektif dalam memilih peran. Namanya melejit lewat drama Misaeng: Incomplete Life. Selain aktif di dunia akting, Byun Yo-Han belakangan ini juga menjadi sorotan karena hubungan asmaranya dengan Tiffany Young (Girls' Generation).

Pemeran Pendukung yang Mencuri Perhatian

Selain ketiga pemeran utama, Pavane juga diperkuat oleh aktor-aktor senior yang memberikan kedalaman pada cerita:

Lee Bong-Ryun (Ibu Gyeong-Rok): Aktris yang selalu meninggalkan kesan mendalam di setiap perannya (Crash Course in Romance, Sweet Home). Meski muncul singkat, perannya sangat krusial bagi perkembangan karakter Gyeong-Rok.

Park Hae-Joon (Dong-Cheol/Ayah Gyeong-Rok): Aktor yang sangat populer lewat The World of the Married. Di sini, ia memerankan sosok ayah yang juga seorang aktor dengan sangat meyakinkan.

Lee Yi-Dam (Se-Ra): Aktris muda yang sedang naik daun lewat drama The Art of Sarah. Ia memerankan karakter Se-Ra yang terobsesi pada kecantikan dan menyukai Gyeong-Rok, memberikan bumbu konflik dalam alur cerita.

Fakta Menarik:

Film Pavane (2026) merupakan adaptasi dari novel Pavane for a Dead Princes yang mengeksplorasi tema diskriminasi terhadap penampilan fisik di Korea Selatan. Judulnya sendiri terinspirasi dari komposisi musik klasik karya Maurice Ravel.

Kesimpulan

Film Pavane bukan sekadar romansa biasa, melainkan sebuah refleksi tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan orang lain. Dengan jajaran pemain yang solid, film ini menjadi salah satu tontonan wajib di Netflix bagi Anda pecinta drama Korea yang mendalam dan penuh makna.

FAQ:

Siapa pemeran utama wanita di film Pavane?

Pemeran utama wanitanya adalah Go Ah-Sung yang berperan sebagai Mi-Jeong.

Apakah film Pavane diadaptasi dari kisah nyata?

Bukan, film ini diadaptasi dari novel fiksi populer berjudul Pavane for a Dead Princess karya Park Min-Gyu.

Di mana bisa menonton film Pavane?

Film Pavane tersedia secara eksklusif di layanan streaming Netflix. (Z-10)