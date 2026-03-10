Link Nonton Drakor Honour Lengkap 12 Episode Resmi Subtitle Indonesia

Drama Korea Honour(Doc IMDB)

Drama Korea bergenre hukum dan misteri selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi penonton. Salah satu yang terbaru dan paling banyak dicari di tahun 2026 adalah Honour. Dengan total 12 episode, drama ini menyuguhkan ketegangan yang konsisten sejak episode perdana hingga final.

Drakor Honour (judul asli: Aneo: Geunyeodeului Beobjeong) menceritakan kisah tiga sahabat karib yang telah bersama selama dua dekade. Mereka adalah Yun Ra-yeong, Kang Sin-jae, dan Hwang Hyeon-jin. Ketiganya bekerja sebagai pengacara di Firma Hukum L&J, sebuah kantor hukum elit yang mendedikasikan diri untuk membela kaum perempuan yang menjadi korban kejahatan.

Konflik utama bermula ketika sebuah rahasia gelap dari masa kuliah mereka 20 tahun lalu mendadak muncul kembali. Rahasia yang mereka kubur rapat-rapat ini mulai mengancam karier, reputasi, bahkan nyawa mereka. Di tengah tekanan publik dan penyelidikan kepolisian, ketiga perempuan ini harus menunjukkan solidaritas yang tak tergoyahkan untuk melawan musuh yang tak terlihat.

Drama ini merupakan adaptasi resmi dari serial Swedia berjudul Heder (2019), namun dengan penyesuaian budaya dan sistem hukum yang relevan dengan konteks Korea Selatan, membuatnya terasa lebih emosional bagi penonton Asia.

Daftar Pemain Utama dan Karakter

Keberhasilan drama ini tidak lepas dari akting memukau para pemerannya. Berikut adalah daftar pemain drakor Honour:

Lee Na-young sebagai Yun Ra-yeong: Seorang pengacara bintang yang cantik dan populer di media sosial, namun menyimpan trauma mendalam.

Jung Eun-chae sebagai Kang Sin-jae: Pemimpin firma hukum yang memiliki karisma luar biasa dan kemampuan negosiasi yang tajam.

Lee Chung-ah sebagai Hwang Hyeon-jin: Pengacara yang berani dan lebih suka bertindak langsung di lapangan daripada di balik meja.

Yeon Woo-jin sebagai Baek Tae-ju: Seorang CEO perusahaan yang memiliki keterkaitan misterius dengan masa lalu para pengacara tersebut.

Seorang CEO perusahaan yang memiliki keterkaitan misterius dengan masa lalu para pengacara tersebut. Seo Hyun-woo sebagai Park Je-yeol: Karakter kunci yang menambah intensitas konflik dalam cerita.

Link Nonton Drakor Honour Sub Indo Resmi

Bagi Anda yang ingin menyaksikan perjuangan ketiga pengacara hebat ini, sangat disarankan untuk menggunakan platform legal demi keamanan data dan kualitas tayangan yang optimal. Berikut adalah akses resmi untuk menonton drakor Honour lengkap 12 episode:

Link Streaming Resmi:

Nonton Honour di Viu (Subtitle Indonesia)

Nonton Honour di Vidio (Subtitle Indonesia)

Pastikan Anda telah berlangganan paket premium untuk dapat mengakses seluruh episode secara maraton (binge-watch) dengan kualitas gambar High Definition (HD). (Z-4)