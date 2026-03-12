Headline
MENYAMBUT peringatan Hari Perempuan Internasional dan Bulan Sejarah Perempuan sepanjang Maret 2026, platform hiburan Asia, Rakuten Viki, menghadirkan kurasi spesial bertajuk Viki Celebrates Women.
Koleksi ini menampilkan deretan drama Korea populer yang menempatkan perempuan sebagai pusat narasi, mulai dari perjuangan karier, penyembuhan luka batin, hingga dinamika romansa yang inspiratif.
Melalui koleksi ini, Rakuten Viki berupaya memotret realitas kehidupan perempuan yang kompleks namun tetap memiliki sisi keindahan.
Pilihan judul dalam kurasi ini dibagi berdasarkan relevansi cerita dan suasana hati penonton guna memberikan pengalaman menonton yang lebih personal.
Dalam kategori drama dengan kedalaman emosi, Rakuten Viki mengunggulkan My Mister.
Drama yang dibintangi oleh IU ini menyoroti karakter Lee Ji An, perempuan muda yang berjuang di tengah himpitan ekonomi dan menemukan bentuk empati yang mendalam melalui hubungan unik dengan rekan kerjanya.
Selain itu, terdapat Love Me, yang mengeksplorasi sisi rapuh seorang dokter kandungan (Seo Hyun-jin) dalam menghadapi trauma masa lalu, serta Yumi's Cells, yang secara inovatif menggambarkan proses pendewasaan pascapatah hati melalui animasi sel emosi.
Bagi pencinta ketegangan, Bitch X Rich hadir sebagai thriller yang memperlihatkan kecerdikan perempuan dalam menghadapi hierarki sekolah yang kejam.
Rakuten Viki juga menyoroti sosok perempuan ambisius yang mendobrak batasan profesional melalui kategori CEO Mode.
Drama Agency, yang dibintangi Lee Bo-young menampilkan perjuangan keras seorang eksekutif perempuan pertama di agensi periklanan raksasa.
Sementara itu, Love Scout mengisahkan dinamika seorang pemimpin perusahaan headhunting sukses (Han Ji-min), dan First Lady (Eugene) menyajikan intrik politik saat seorang perempuan berusaha mempertahankan kendali atas masa depannya di tengah guncangan personal.
Untuk tayangan yang lebih ringan namun tetap bermakna, koleksi ini menyertakan Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, sebuah kisah coming-of-age tentang atlet angkat besi yang mengejar mimpi dan cinta.
Ada pula Doctors yang menampilkan transformasi karakter Park Shin-hye dari remaja pemberontak menjadi ahli bedah saraf andal, serta drama hukum-romantis Suspicious Partner.
Koleksi Viki Celebrates Women ini diharapkan dapat menjadi cerminan berbagai cara perempuan dalam menghadapi tantangan hidup dan memaknai kesuksesan. Saat ini, seluruh judul dalam koleksi tersebut telah tersedia dan dapat diakses melalui platform Rakuten Viki. (Z-1)
