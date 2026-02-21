7 Film Melodrama Korea Terbaik yang Menguras Air Mata selain Pavane, Wajib Ditonton Sekali Seumur Hidup!

7 Film Melodrama Korea Terbaik yang Menguras Air Mata selain Pavane.(Dok. Netflix)

GENRE melodrama dalam drama Korea Selatan bukan sekadar tentang air mata, melainkan tentang bagaimana manusia berdamai dengan kehilangan, penyesalan, dan cinta yang tak sampai. Jika Anda baru saja menyaksikan Pavane dan mencari karya dengan resonansi emosional serupa, industri film Korea memiliki perpustakaan "tear-jerker" yang sangat kaya.

Berikut adalah kurasi film melodrama Korea terbaik yang menawarkan narasi puitis dan sinematografi yang memukau.

Film ini adalah standar emas dalam genre melodrama. Mengisahkan tentang pasangan muda yang harus menghadapi kenyataan pahit ketika sang istri didiagnosis menderita Alzheimer di usia sangat muda.

Mengapa Mirip Pavane: Keduanya mengeksplorasi bagaimana memori dan identitas membentuk rasa cinta.

2. Architecture 101 (2012)

Berbeda dengan melodrama tragis, film ini bermain di ranah nostalgia dan cinta pertama yang tidak terselesaikan. Alurnya maju-mundur, memperlihatkan dua orang yang bertemu kembali saat dewasa untuk membangun sebuah rumah.

3. Always / Only You (2011)

Mengisahkan mantan petinju dengan masa lalu kelam yang jatuh cinta dengan seorang wanita tunanetra. Film ini sangat visual dan mengandalkan chemistry yang kuat antar pemainnya.

Sebuah adaptasi yang menceritakan seorang ibu yang berjanji akan kembali ke keluarganya satu tahun setelah kematiannya saat musim hujan tiba. Ini adalah perpaduan antara fantasi lembut dan melodrama keluarga.

Bagi Anda yang menyukai melodrama yang terasa lebih "nyata" dan dekat dengan keseharian. Film ini mengikuti perjalanan cinta selama 10 tahun yang penuh dengan dinamika pendewasaan.

6. More Than Blue (2009)

Jika Anda mencari film yang benar-benar menguras air mata dari awal hingga akhir, ini pilihannya. Mengisahkan pengorbanan cinta yang ekstrem di tengah kondisi kesehatan yang menurun.

7. Josee (2020)

Menawarkan pendekatan yang sangat puitis dan lambat (slow-burn). Menceritakan hubungan antara seorang mahasiswa dengan wanita difabel yang hidup dalam dunianya sendiri melalui literasi.

Saran sebelum Menonton Melodrama:

Siapkan tisu secukupnya.

Gunakan earphone untuk pengalaman audio/scoring yang lebih dalam.

Tonton di malam hari untuk suasana yang lebih intim.

FAQ:

Apa perbedaan melodrama dengan romantis biasa?

Melodrama lebih fokus pada penderitaan emosional, konflik internal yang dalam, dan seringkali berakhir dengan nuansa bittersweet.

Dimana bisa menonton film-film ini secara legal?

Anda dapat mengakses platform streaming resmi seperti Netflix, Viu, atau Vidio untuk kualitas gambar terbaik.