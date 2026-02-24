Sinopsis The King's Warden.(The Korea Times)

INDUSTRI perfilman Korea Selatan kembali mencatatkan sejarah di awal tahun 2026. Film bertema sejarah (sageuk) berjudul The King's Warden resmi dinobatkan sebagai film Korea terlaris 2026 sejauh ini. Sejak dirilis pada 4 Februari 2026, film garapan sutradara Jang Hang Jun ini telah menembus angka 6 juta penonton.

Sinopsis The King's Warden: Kisah Tragis Raja Danjong di Joseon

The King's Warden mengangkat kisah nyata Raja Danjong (Park Ji Hoon), raja keenam Joseon yang naik takhta di usia belia namun digulingkan oleh pamannya sendiri. Ia diasingkan ke sebuah wilayah terpencil di Yeongwol bernama Cheongnyeongpo pada tahun 1457.

Baca juga : Rekomendasi Film dan Drama Korea untuk Menemani di Bulan Ramadan

Berbeda dengan film sejarah lainnya yang fokus pada peperangan, film ini menitikberatkan pada hubungan emosional antara Danjong dengan Eom Heung Do (Yoo Hae Jin), seorang kepala desa yang ditugaskan untuk mengawasi sang raja di pengasingan.

Informasi Film:

Judul: The King's Warden (The Man Who Lives with the King)

Sutradara: Jang Hang Jun

Pemeran: Park Ji Hoon, Yoo Hae Jin, Yoo Ji Tae, Jeon Mi Do

Genre: Historical Drama / Sageuk

Durasi: 117 Menit

Daftar Pemeran dan Karakter Kunci

1. Park Ji Hoon sebagai Raja Danjong

Park Ji Hoon bertransformasi menjadi raja muda yang kesepian dan terasing. Aktingnya dalam menggambarkan isolasi psikologis seorang penguasa yang kehilangan segalanya menjadi daya tarik utama film ini.

Baca juga : Bukan Sekadar Akting, Go Ah-sung Rela Lakukan Ini Demi Peran di Pavane!

2. Yoo Hae Jin sebagai Eom Heung Do

Sebagai kepala desa yang pragmatis, Yoo Hae Jin memberikan sentuhan kemanusiaan yang hangat. Karakter ini didasarkan pada tokoh sejarah nyata yang mempertaruhkan nyawanya untuk memberikan pemakaman yang layak bagi sang raja.

3. Yoo Ji Tae sebagai Han Myeong Hoe

Aktor kawakan Yoo Ji Tae berperan sebagai antagonis utama, otak di balik intrik politik yang memastikan Danjong tidak pernah kembali ke istana.

Mengapa Anda Wajib Menonton The King's Warden?

Film ini bukan sekadar drama sejarah biasa. Berikut adalah alasan mengapa film ini menjadi fenomena box office:

Keseimbangan Emosi: Film ini berhasil memadukan momen komedi ringan di awal dengan tragedi yang mendalam di akhir.

Akurasi Sejarah: Penulisan naskah yang didasarkan pada riset mendalam tentang kehidupan Danjong di Yeongwol.

Visual yang Estetik: Pengambilan gambar di lokasi pengasingan asli memberikan nuansa melankolis yang indah namun menyesakkan.

Kesimpulan

The King's Warden adalah mahakarya sinematik yang mengingatkan kita tentang harga dari sebuah kekuasaan dan nilai dari sebuah kesetiaan. Bagi para pecinta film Korea, karya ini adalah tontonan wajib yang mendefinisikan standar baru untuk genre sageuk di tahun 2026.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

Apakah film ini sudah tayang di Indonesia?

Hingga saat ini, film ini masih tayang eksklusif di bioskop Korea Selatan. Pantau terus jadwal distributor resmi untuk penayangan di bioskop tanah air.

Apakah film ini memiliki akhir yang bahagia?

Karena diangkat dari sejarah nyata, film ini mengikuti alur tragis kehidupan Raja Danjong, namun memberikan perspektif baru tentang martabat dan warisan yang ia tinggalkan. (Z-10)