9 Rekomendasi Film Drama Korea Terbaru 2025-2026

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
FILM drama Korea adalah film produksi Korea Selatan yang fokus pada cerita emosional dan konflik kehidupan, seperti percintaan, keluarga, persahabatan, perjuangan hidup, dan pencarian jati diri.
Ciri khas film drama Korea memiliki cerita menyentuh perasaan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, pengembangan karakter yang kuat, akting emosional dan mendalam, alur cerita realistis, kadang melankolis, serta sering mengandung pesan moral atau nilai kehidupan.
Film drama yang mengisahkan kehidupan seorang remaja berusia 17 tahun yang bingung dengan cinta, emosi, dan relasi sosialnya, penuh momen emosional dan konflik batin yang mendalam.
Drama eksperimental hitam putih karya Hong Sang-soo tentang seorang aktris yang menghadapi memori dan kenyataan hidupnya setelah menyelesaikan syuting film independen.
Romantis drama komedi tentang reuni cinta lama yang menantang kedua tokohnya menghadapi masa lalu sambil membangun kembali hubungan mereka.
Drama romantis Netflix berdasarkan novel, tentang seorang wanita yang dianggap tak menarik oleh masyarakat dan seorang pria yang melihat keindahan sejati di balik penampilan.
Drama romantis kriminal berlatar kota dystopia yang mengikuti kisah cinta tak terduga di tengah kehidupan keras dan penuh konflik sosial.
Termasuk dalam daftar film Korea terbaik 2025, Love Untangled menyajikan cerita romansa penuh liku yang cocok buat malam santai dan perasaan mellow.
Film drama yang sukses meraih jutaan penonton di bioskop lokal awal 2026, penuh kisah hubungan manusia dan dinamika emosionalnya.
Drama tentang pencarian jati diri dan cinta yang tak sempurna dalam berbagai sudut pandang hubungan modern.
Drama yang menyajikan konflik personal dan pilihan sulit yang dihadapi tokohnya, menyentuh tema kehidupan dan hubungan manusia.
Film drama Korea adalah tontonan yang menekankan emosi dan makna cerita, cocok buat kamu yang suka film dengan alur kuat dan bikin ikut merasakan ceritanya. (Z-4)
Genre ini biasanya menyajikan tema percintaan, keluarga, persahabatan, perjuangan hidup, hingga intrik sosial yang dekat dengan realitas masyarakat.
Berbeda dengan drama Korea yang biasanya berbentuk serial TV, film drama Korea adalah tontonan berdurasi pendek sekitar 1,5–2 jam yang dirilis di bioskop atau platform streaming.
Drama Korea, atau biasa disebut K-Drama, terkenal di seluruh dunia karena alur cerita yang emosional, sinematografi yang bagus, dan akting para aktornya yang memikat.
Drama ini dikenal secara global karena alur cerita yang emosional, sinematografi yang indah, serta penampilan aktor dan aktris yang kuat dan ekspresif.
Ji Sun Woo yang diperankan oleh Kim Hee Ae adalah seorang dokter keluarga yang sukses dan tampak memiliki kehidupan sempurna karier yang cemerlang
