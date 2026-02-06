Berikut Rekomendasi Film Drama Korea Terbaru 2025-2026(Doc IMDB)

FILM drama Korea adalah film produksi Korea Selatan yang fokus pada cerita emosional dan konflik kehidupan, seperti percintaan, keluarga, persahabatan, perjuangan hidup, dan pencarian jati diri.

Ciri khas film drama Korea memiliki cerita menyentuh perasaan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, pengembangan karakter yang kuat, akting emosional dan mendalam, alur cerita realistis, kadang melankolis, serta sering mengandung pesan moral atau nilai kehidupan.

Berikut 9 Rekomendasi Film Drama Korea Terbaru 2025-2026

1. The World of Love (2025)

Baca juga : 9 Film Drama Korea Terbaru 2025 di Netflix

Film drama yang mengisahkan kehidupan seorang remaja berusia 17 tahun yang bingung dengan cinta, emosi, dan relasi sosialnya, penuh momen emosional dan konflik batin yang mendalam.

2. The Day She Returns (2025/2026)

Drama eksperimental hitam putih karya Hong Sang-soo tentang seorang aktris yang menghadapi memori dan kenyataan hidupnya setelah menyelesaikan syuting film independen.

Baca juga : 17 Film Drama Korea Paling Hot, Ada Adegan Ranjangnya

3. Heartman: Rock and Love (2026)

Romantis drama komedi tentang reuni cinta lama yang menantang kedua tokohnya menghadapi masa lalu sambil membangun kembali hubungan mereka.

4. Pavane (2026)

Drama romantis Netflix berdasarkan novel, tentang seorang wanita yang dianggap tak menarik oleh masyarakat dan seorang pria yang melihat keindahan sejati di balik penampilan.

5. Boy (2025/2026)

Drama romantis kriminal berlatar kota dystopia yang mengikuti kisah cinta tak terduga di tengah kehidupan keras dan penuh konflik sosial.

6. Love Untangled (2025)

Termasuk dalam daftar film Korea terbaik 2025, Love Untangled menyajikan cerita romansa penuh liku yang cocok buat malam santai dan perasaan mellow.

7. Once We Were Us (2025/2026)

Film drama yang sukses meraih jutaan penonton di bioskop lokal awal 2026, penuh kisah hubungan manusia dan dinamika emosionalnya.

8. The Ugly (2025)

Drama tentang pencarian jati diri dan cinta yang tak sempurna dalam berbagai sudut pandang hubungan modern.

9. No Other Choice (2025)

Drama yang menyajikan konflik personal dan pilihan sulit yang dihadapi tokohnya, menyentuh tema kehidupan dan hubungan manusia.

Film drama Korea adalah tontonan yang menekankan emosi dan makna cerita, cocok buat kamu yang suka film dengan alur kuat dan bikin ikut merasakan ceritanya. (Z-4)

Sumber: genamikom, ggwp