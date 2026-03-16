Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick Hidupkan Karakter dalam Serial Samuel

First look dan syukuran serial WeTV, Samuel

PLATFORM streaming WeTV mempertegas komitmen dalam menghadirkan konten remaja berkualitas dengan memproduksi serial terbaru berjudul Samuel.

Proyek ini telah mencuri perhatian publik bahkan sebelum memasuki masa produksi, mengingat karakter utamanya, Samuel Erlangga, merupakan fenomena media sosial dengan basis penggemar yang sangat kuat.

Karakter ikonik Samuel Erlangga secara resmi akan dihidupkan oleh aktor muda berbakat, Fadi Alaydrus.

Dalam ceritanya, Samuel digambarkan sebagai pemimpin Diamond Gang yang karismatik dan disegani. Namun, di balik ketangguhannya, ia menyimpan luka batin mendalam akibat masa lalu yang kelam.

Fadi Alaydrus mengaku antusias sekaligus tertantang untuk memerankan tokoh yang sudah memiliki tempat tersendiri di hati pembaca setianya.

"Samuel adalah karakter yang begitu kuat dan melekat di benak penggemar. Dengan dukungan tim dan para pemeran yang solid, saya optimis dapat mewujudkan sosok Samuel dan dunianya sesuai harapan penonton," ungkap Fadi mengenai tantangan perannya tersebut.

Dalam serial ini, Fadi akan beradu peran dengan Saskia Chadwick yang memerankan tokoh Azura.

Azura diceritakan sebagai gadis berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah tragedi keluarga mempertemukannya dengan Samuel. Pertemuan tersebut tidak hanya memicu romansa, tetapi juga menyeret Azura ke dalam pusaran konflik antar-geng yang menguji harga diri serta kesetiaan.

Bagi Saskia, keterlibatannya dalam Samuel merupakan tonggak penting dalam perjalanan kariernya.

"Ini adalah kesempatan luar biasa bagi saya. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan rekan-rekan pemeran yang hebat dan berharap hasil kerja keras kami dapat memuaskan semua orang," tuturnya.

Selain dinamika antara Samuel dan Azura, kehadiran Endy Arfian yang berperan sebagai Canva turut memberikan warna pada konflik cerita.

Sebagai sosok penting dalam dinamika internal Diamond Gang, Endy menekankan pentingnya keseimbangan profesionalisme di lokasi syuting.

"Menurut saya, membuat karya yang baik itu ketika kita bisa serius dalam mengerjakannya, tapi juga bisa bersenang-senang dalam prosesnya," ujar Endy.

Secara garis besar, serial Samuel mengeksplorasi perjalanan adaptasi Azura terhadap realitas baru pascatragedi, sembari mengungkap rahasia masa lalu Samuel yang perlahan mulai terkuak.

Serial ini menjanjikan kedalaman emosi melalui tema luka batin, persaingan geng, ego, serta dilema antara cinta dan loyalitas.

Kekuatan narasi ini juga didukung oleh jajaran pemain muda potensial lainnya, di antaranya Dimas Putra sebagai Areksa, Azela Putri sebagai Ilona, Rafly Altama sebagai Farzan, Andy William sebagai Marvin, Yusuf Kartiko sebagai Marvel, dan Emyr Razan sebagai Raskal.

Dengan kombinasi kekayaan intelektual (IP) yang telah viral dan deretan bintang muda yang menjanjikan, serial Samuel diproyeksikan menjadi salah satu tontonan remaja yang paling dinantikan tahun ini. (Z-1)