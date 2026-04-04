Davina Karamoy dan Giorgino Abraham Berduet di Love & 10 Million Dollars, Drama Romansa WeTV Terbaru 2026

Poster serial Love & 10 Million Dollars(MI/HO)

KABAR gembira bagi para pencinta drama romansa di Tanah Air. WeTV Indonesia bekerja sama dengan Hitmaker Studios secara resmi mengumumkan proyek orisinal terbaru mereka yang paling dinantikan tahun ini, bertajuk Love & 10 Million Dollars. Serial dengan tensi tinggi ini dijadwalkan mulai menyapa penonton secara eksklusif pada Jumat, 17 April 2026.

Serial ini menjadi sorotan bukan hanya karena premisnya yang berani, tetapi juga karena mempertemukan dua bintang besar, Davina Karamoy dan Giorgino Abraham, sebagai pemeran utama. Mengusung total 10 episode, proyek ambisius ini juga diperkuat oleh kehadiran aktor berbakat Anthony Xie dan Elina Joerg.

Dilema Moral dan Tawaran Menggiurkan

Terinspirasi dari film klasik box office legendaris Indecent Proposal, Love & 10 Million Dollars mengeksplorasi pilihan-pilihan sulit manusia saat berada di bawah tekanan finansial yang luar biasa. Cerita berfokus pada kehidupan Elina Putri Wardana (Davina Karamoy), seorang CEO sukses dari Anvaya Wines.

Di balik kesuksesan kariernya, Elina terjebak dalam pernikahan yang penuh manipulasi atau toxic marriage dengan suaminya, Diaz Danantya (Anthony Xie). Konflik mencapai puncaknya ketika Elina harus berjuang mati-matian mempertahankan bisnis warisan ibunya dari sabotase yang dilakukan oleh suaminya sendiri.

Di titik terendah hidupnya, Elina bertemu dengan Arman Bamantara (Giorgino Abraham), seorang miliarder misterius. Arman menawarkan bantuan finansial fantastis senilai US$10 juta. Namun, bantuan tersebut datang dengan syarat yang provokatif: Elina harus menghabiskan waktu selama 24 jam bersamanya di sebuah pulau pribadi, tanpa kontak fisik sedikit pun.

Produksi Standar Global

Diarahkan oleh sutradara Ferry Pei Irawan, serial ini dirancang untuk menjaga ketegangan cerita tetap konsisten di setiap episodenya. Penonton akan disuguhi chemistry yang intens antara karakter Elina yang rapuh namun elegan, berhadapan dengan sosok Arman yang enigmatik dan sulit ditebak.

Kesepakatan kontroversial tersebut nantinya akan memicu terungkapnya rahasia masa lalu yang kelam, konspirasi bisnis yang berbahaya, hingga tarikan emosional mendalam yang menguji batas antara integritas, cinta, dan harga diri di hadapan materi.

Berikut adalah detail informasi mengenai serial WeTV Original Love & 10 Million Dollars:

Informasi Detail Judul Serial Love & 10 Million Dollars Platform Streaming WeTV Tanggal Rilis 17 April 2026 Jumlah Episode 10 Episode Rumah Produksi Hitmaker Studios Sutradara Ferry Pei Irawan Pemeran Utama Davina Karamoy, Giorgino Abraham Pemeran Pendukung Anthony Xie, Elina Joerg

Dengan alur cerita yang sulit ditebak dan premis yang mengguncang logika, serial ini siap menjadi tontonan wajib yang memicu perbincangan hangat. Jangan lewatkan fenomena cinta dan intrik bisnis ini mulai 17 April 2026, hanya di aplikasi WeTV. (Z-1)