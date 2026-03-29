Kelanjutan Dracin Pursuit of Jade di WeTV: Aksi Laga dan Momen Romantis yang Menguras Emosi

Drama China Pursuit of Jade(MI/HO)

DRAMA China (Dracin) Pursuit of Jade (Mengejar Cinta) kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial menyusul penayangan episode 7 hingga 9 di platform WeTV.

Menampilkan duet Zhang Linghe dan Tian Xiwei, episode terbaru ini berhasil memadukan aksi laga yang intens dengan perkembangan romansa yang emosional.

Alur cerita mencapai puncaknya pada episode 7 saat Fan Changyu (Tian Xiwei) harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan adiknya dari serangan pembunuhan.

Baca juga : Dinamika Hubungan Fan Changyu dan Xie Zheng Semakin Memuncak dalam Dracin Pursuit of Jade

Momen ini menjadi panggung bagi Xie Zheng (Zhang Linghe) untuk menunjukkan kembali taringnya sebagai mantan Jenderal besar melalui aksi laga yang memukau, meski dalam kondisi cedera.

Kerja sama yang sinkron antara keduanya menjadi titik balik tumbuhnya rasa percaya dan ketertarikan mendalam di antara mereka.

Baca juga : 4 Rekomendasi Dracin di WeTV untuk Maraton Libur Lebaran

Memasuki episode 9, narasi semakin kompleks dengan diperkenalkannya karakter baru seperti Yu Qianqian (Snow Kong) dan Li Huai An.

Kemunculan mereka mulai mengungkap misteri asal-usul keluarga Fan. Xie Zheng menyadari bahwa teknik pisau jagal yang dikuasai Changyu memiliki kemiripan dengan ilmu bela diri tingkat tinggi.

Penemuan ini memicu spekulasi bahwa Changyu sebenarnya adalah keturunan tokoh militer besar yang tengah menyamar, sebuah fakta yang berpotensi mempersulit hubungan mereka di masa depan.

Sebagai penyeimbang ketegangan, penonton disuguhi momen romantis yang telah dinanti, yakni adegan ciuman pertama yang dipicu oleh aroma permen jeruk (tangerine candy).

Bermula dari upaya mengelabui keluarga yang haus harta, momen tersebut bertransformasi menjadi transisi hubungan yang natural, dari sekadar rekan kontrak menjadi pasangan yang mulai saling mengandalkan secara emosional.

Namun, kebahagiaan tersebut segera terancam di akhir episode 9. Changyu terjebak dalam fitnah kasus pembunuhan yang dirancang secara licik oleh pihak-pihak yang menginginkan kehancurannya.

Situasi ini menempatkan Xie Zheng pada posisi sulit, di mana ia harus melindungi Changyu tanpa membongkar identitas asli mereka.

Secara keseluruhan, episode 7 hingga 9 dinilai berhasil menjaga momentum melalui porsi aksi yang pas dan perkembangan karakter yang matang. Kelanjutan kisah perjuangan dan cinta mereka dapat disaksikan setiap hari pada pukul 17.00 WIB melalui layanan streaming WeTV. (Z-1)