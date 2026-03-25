Prime Video Segera Tayangkan Serial Absolute Value of Romance, Drama Korea Bertabur Bintang

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
LAYANAN pengaliran video Prime Video resmi mengumumkan penayangan perdana serial drama Korea terbaru bertema coming-of-age berjudul Absolute Value of Romance. Serial yang menggabungkan unsur komedi remaja dengan alur cerita menyentuh ini dijadwalkan tayang secara eksklusif mulai 17 April mendatang.
Absolute Value of Romance mengikuti perjalanan Yeo Eui-ju (Kim Hyang Gi), seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan ganda sebagai penulis novel web rahasia.
Meski memiliki empati tinggi, Eui-ju selalu gagal dalam urusan asmara di dunia nyata. Kehidupannya berubah drastis saat kehadiran empat guru baru di sekolahnya menjadi sumber inspirasi tak terduga bagi karya-karyanya.
Serial ini dipimpin oleh aktris Kim Hyang Gi, yang sebelumnya dikenal lewat proyek At Eighteen dan Along with the Gods.
Ia bersanding dengan jajaran aktor berbakat lainnya, termasuk Cha Hak-yeon (VIXX), Kim Jae-hyun (N.Flying), Son Jeong-hyuk, dan Kim Dong-gyu.
Empat guru baru di sekolah Eui-ju hadir dengan kepribadian yang kontras:
Selain jajaran pemeran utama, serial ini turut menampilkan Kim Sohee sebagai Choi Go-ya, sahabat setia Eui-ju, serta aktris asal Singapura, Gladys Bay, yang berperan sebagai Jenny, seorang siswa pertukaran pelajar.
Absolute Value of Romance disutradarai oleh Lee Tae-gon, yang sebelumnya sukses menggarap Hello My Twenties! dan True to Love, dengan naskah yang ditulis oleh Lee Min-ju.
Proyek ini merupakan hasil kolaborasi produksi antara Coupang Play, Mediacorp, Good Wave Inc, dan Borderless Film. (Z-1)
Diadaptasi dari seri novel terlaris karya Elle Kennedy, Off Campus merupakan drama kampus yang mengikuti dinamika tim hoki es elite dan para perempuan di sekitar mereka.
Drama China (Dracin) populer Pursuit of Jade (Mengejar Cinta) yang tayang di WeTV terus mencuri perhatian penonton.
Isi libur Lebaran 2026 dengan maraton Drama China (Dracin) terbaik di WeTV. Mulai dari Love in a Secret hingga Pursuit of Jade, cek sinopsis lengkapnya di sini!
Studio A-CAT secara resmi mengumumkan bahwa Season 2 serial anime The Beginning After the End akan mulai ditayangkan pada 1 April mendatang.
Serial sepanjang 29 episode ini menawarkan narasi emosional tentang perjuangan kelas, ambisi pendidikan, dan cinta yang tumbuh di tengah keterbatasan sosial.
Selain dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga dan teman terdekat, Anda juga bisa menonton drama Korea sebagai salah satu kegiatan untuk mengisi hari Lebaran Anda.
IU tampil ambisius dalam teaser drama Korea terbaru MBC Perfect Crown. Ia nekat melamar Pangeran Byeon Woo Seok demi mengincar status sosial.
Koleksi ini menampilkan deretan drama Korea populer yang menempatkan perempuan sebagai pusat narasi, mulai dari perjuangan karier, penyembuhan luka batin, hingga dinamika romansa.
Drakor Honour (judul asli: Aneo: Geunyeodeului Beobjeong) menceritakan kisah tiga sahabat karib yang telah bersama selama dua dekade.
Banyak film drama Korea juga menggabungkan unsur lain seperti komedi, thriller, atau sejarah agar cerita menjadi lebih menarik.
