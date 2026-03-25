Prime Video Segera Tayangkan Serial Absolute Value of Romance, Drama Korea Bertabur Bintang

Poster serial drama Korea Absolute Value of Romance

LAYANAN pengaliran video Prime Video resmi mengumumkan penayangan perdana serial drama Korea terbaru bertema coming-of-age berjudul Absolute Value of Romance. Serial yang menggabungkan unsur komedi remaja dengan alur cerita menyentuh ini dijadwalkan tayang secara eksklusif mulai 17 April mendatang.

Absolute Value of Romance mengikuti perjalanan Yeo Eui-ju (Kim Hyang Gi), seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan ganda sebagai penulis novel web rahasia.

Meski memiliki empati tinggi, Eui-ju selalu gagal dalam urusan asmara di dunia nyata. Kehidupannya berubah drastis saat kehadiran empat guru baru di sekolahnya menjadi sumber inspirasi tak terduga bagi karya-karyanya.

Serial ini dipimpin oleh aktris Kim Hyang Gi, yang sebelumnya dikenal lewat proyek At Eighteen dan Along with the Gods.

Ia bersanding dengan jajaran aktor berbakat lainnya, termasuk Cha Hak-yeon (VIXX), Kim Jae-hyun (N.Flying), Son Jeong-hyuk, dan Kim Dong-gyu.

Karakter dan Dinamika Guru Baru

Empat guru baru di sekolah Eui-ju hadir dengan kepribadian yang kontras:

Ga Woo-su (Cha Hak-yeon): Seorang jenius matematika berwajah dingin yang memiliki ingatan luar biasa. Mantan calon mahasiswa luar negeri ini beralih profesi menjadi guru setelah mengalami insiden yang hampir merusak penglihatannya. Noh Da-ju (Kim Jae-hyun): Guru Bahasa Jepang yang ceria dan seorang poliglot dari keluarga kaya. Ia merupakan sahabat masa kecil Ga Woo-su, meski keduanya sering berselisih paham karena perbedaan sifat. Jung Gi-jeon (Son Jeong-hyuk): Mantan atlet luge yang beralih menjadi guru olahraga akibat cedera. Di balik penampilan maskulinnya, ia memiliki sifat canggung dan bertekad melatih Eui-ju menjadi atlet lari. Yoon Dong-ju (Kim Dong-gyu): Guru Bahasa Korea yang dikenal paling dewasa namun memiliki wajah awet muda. Ia digambarkan sebagai sosok guru yang lembut, sopan, dan sangat menghargai murid-muridnya.

Kolaborasi Produksi Internasional

Selain jajaran pemeran utama, serial ini turut menampilkan Kim Sohee sebagai Choi Go-ya, sahabat setia Eui-ju, serta aktris asal Singapura, Gladys Bay, yang berperan sebagai Jenny, seorang siswa pertukaran pelajar.

Absolute Value of Romance disutradarai oleh Lee Tae-gon, yang sebelumnya sukses menggarap Hello My Twenties! dan True to Love, dengan naskah yang ditulis oleh Lee Min-ju.

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi produksi antara Coupang Play, Mediacorp, Good Wave Inc, dan Borderless Film. (Z-1)