ilustrasi(Freepik)

DI momen Hari Kemenangan Idulfitri, tentunya dipenuhi dengan aktivitas silaturahmi dengan mengunjungi sanak saudara dan teman-teman terdekat. Momen libur ini menjadi hari yang cocok bagi Anda untuk mengistirahatkan diri.

Selain dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga dan teman terdekat, Anda juga bisa menonton drama Korea sebagai salah satu kegiatan untuk mengisi hari Lebaran Anda.

Tentunya, bulan Maret ini menjadi salah satu bulan dengan beragam tontonan seru untuk pecinta drama Korea. Mulai dari genre keluarga, romansa, hukum, sampai supranatural dapat Anda saksikan di drama terbaru bulan ini.

Berikut adalah rekomendasi drama Korea terbaru yang dapat Anda saksikan di Lebaran ini, baik sendiri maupun bersama keluarga dan teman-teman terdekat Anda.

1. Doctor Shin

Drama melodrama thriller medis ini mengisahkan seorang ahli bedah saraf di Rumah Sakit Nua, Shin Ju-Shin (Jung E-chan), yang bertunangan dengan seorang aktris papan atas. Didorong oleh obsesi yang tidak sehat, dokter brilian ini melakukan prosedur medis terlarang dengan menukar otak tunangannya dengan otak orang lain untuk menghidupkan kembali sang kekasih.

Drama ini dapat Anda saksikan di Prime Video.

2. Phantom Lawyer

Shin I-rang (Yoo Yeon-seok) adalah seorang pengacara yang membuka kantor hukumnya sendiri di bekas rumah seorang dukun. Semenjak saat itu, ia mulai melihat hantu dan menjadikan para hantu tersebut sebagai kliennya.

I-rang kemudian bekerja sama dengan seorang pengacara elit dengan tingkat keberhasilan 100% di sebuah firma hukum besar, yaitu Han Na-Hyun (Esom). Dengan kemampuan keduanya yang berbeda, I-rang dan Na-Hyun berusaha memecahkan kasus bersama.

Drama “Phantom Lawyer” dapat Anda saksikan di Netflix.

3. Still Shining

Drama Korea ini menceritakan tentang Yeon Tae-seo (Jin-young), seorang masinis kereta bawah tanah yang mandiri dan memiliki karakter untuk bertahan hidup hanya demi hari ini saja.

Suatu hari, dia bertemu dengan cinta pertamanya, Mo Eun-a (Kim Min-ju), yang menjadi seorang manajer di penginapan tradisional Korea. Keduanya bertemu kembali setelah sepuluh tahun dan merangkai cerita baru bagi mereka berdua.

Anda dapat menyaksikan “Still Shining” di Netflix.

4. Boyfriend on Demand

Seo Mi-rae (Kim Ji-soo) bekerja sebagai seorang produser webtoon. Ketika ia memasuki dunia virtual melalui perangkat Pacar Edisi Bulanan, Mi-rae mengalami dopamin dengan menjalin hubungan romantis bersama pria-pria tidak realistis.

Sementara itu, di dunia nyata, Mi-rae masih harus berhadapan dengan Park Kyeong-nam (Seo In-guk), seorang produser webtoon, di tempat kerjanya.

Drama “Boyfriend on Demand” tayang di Netflix.

5. Siren’s Kiss

Drama dengan genre thriller romantis ini menceritakan tentang kepala juru lelang di Royal Auction, Han Seol-ah (Park Min-young), dan seorang penyidik ulung yang bekerja untuk Unit Investigasi Penipuan Asuransi, Cha Woo-seok (Wi Ha-jun).

Suatu hari, Woo-seok harus menyelidiki skema penipuan asuransi yang terkait dengan serangkaian kematian misterius dengan Seol-ah sebagai tersangka utama. Semakin dalam penyelidikan itu berlangsung, Woo-seok semakin jatuh pada pesona Seol-ah.

“Siren’s Kiss” tayang di tvN dan dapat Anda saksikan di Prime Video.

6. The Practical Guide to Love

Drama komedi romantis ini berpusat pada seorang manajer hotel, Lee Ui-yeong (Han Ji-min), yang berupaya untuk mencari cinta di dunia kencan modern. Dari kencan tersebut ia bertemu dengan dua lelaki yang memiliki pesona berbeda, yaitu Song Tae-seop (Park Sung-hoon), seorang CEO studio pertukangan kayu, dan Shin Ji-soo (Lee Ki-taek), seorang aktor teater berjiwa bebas.

“The Practical Guide to Love” telah tayang di saluran JTBC dan dapat Anda saksikan di Viki.

7. In Your Radiant Season

Pertemuan antara Song Ha Ran (Lee Sung Kyung) dan Seonu Chan (Chae Jong Hyeop) menyebabkan keretakan dalam kehidupan Ha Ran yang mengurung diri dalam kesedihan karena kehilangan orang-orang terkasih. Pertemuan ini juga membawa Seonu Chan untuk menghadapi kejadian di masa lalunya.

Drama “In Your Radiant Season” dapat Anda saksikan di layanan streaming Disney+.

8. Mad Concrete Dreams

Drama bergenre thriller ini dibumbui dengan unsur komedi yang mengikuti kisah seorang pemilik properti yang kesulitan keuangan, Ki Su-jong (Ha Jung-woo). Ia menggunakan pinjaman maksimal untuk mengakuisisi sebuah bangunan yang membuatnya terjerat utang sangat besar.

Su-jong kemudian terlibat dalam penculikan yang direkayasa untuk melindungi keluarga dan hartanya, tetapi penculikan tersebut menjadi kenyataan.

“Mad Concrete Dreams” telah tayang di tvN dan dapat disaksikan di Viki.

9. Climax

Drama ini berpusat pada kisah jaksa penuntut yang gigih dalam menantang jaringan kekuasaan yang luas.

Bang Tae-seop (Ju Ji-hoon) merupakan jaksa yang semakin dekat dengan kartel narkoba untuk mencapai ambisinya dalam karier. Ia menikah dengan Choo Sang-ah (Ha Ji-won), seorang mantan aktris papan atas. Seiring karier Tae-seop menanjak, Sang-ah mendapati dirinya terjebak dalam situasi yang semakin genting.

Drama “Climax” dapat Anda saksikan di Viu.

10. Recipe for Love

Drama Korea bergenre romansa keluarga ini menceritakan tentang kisah cinta ala Romeo dan Juliet antara Gong Joo-a (Jin Se-yun) dan Yang Hyun-bin (Park Ki-woong). Keduanya kembali bertemu sebagai orang dewasa dan persahabatan diantara keduanya berkembang menjadi sesuatu yang lebih.

Anda dapat menyaksikan kisah haru tentang Joo-a dan Hyun-bin di Prime Video dan layanan streaming Vidio.

Sumber: Asian Wiki, The Korea Times