Sinopsis Drama Korea Perfect Crown: IU Nekat Lamar Byeon Woo Seok demi Status

PERSAINGAN drama Korea di tahun 2026 semakin memanas. MBC baru saja merilis teaser terbaru untuk drama original mereka berjudul Perfect Crown.

Menariknya, drama ini menampilkan sisi ambisius IU (Seong Hui Ju) yang secara terang-terangan melamar Pangeran Ian (Byeon Woo Seok) bukan karena cinta buta, melainkan demi memanjat status sosial.

Tak Cukup Kaya, IU Incar Takhta

Mengambil latar dunia alternatif Korea sebagai negara monarki konstitusional, Seong Hui Ju digambarkan sebagai sosok chaebol yang memiliki segalanya, kecantikan, harta, dan kemampuan.

Namun, ia memiliki satu cela besar di mata kaum aristokrat, ia adalah anak di luar nikah dan berstatus rakyat jelata.

Dalam teaser tersebut, Hui Ju tampak muak dengan diskriminasi status yang ia terima.

Kalimat tajam dari kaum bangsawan yang menyebutnya kurang berkelas menjadi pemicu rencana gilanya untuk masuk ke lingkaran istana.

Melamar Pangeran yang 'Miskin'

Targetnya adalah Pangeran Ian, putra raja yang secara teknis tidak memiliki kekuasaan atau harta, namun memegang status darah biru yang prestisius.

Strategi Hui Ju sangat dingin dan kalkulatif. Saat ditanya oleh sekretaris dan perdana menteri bagaimana ia bisa menikahi seorang pangeran, ia menjawab santai, "Kenapa tidak?".

Ia bahkan mendesak Perdana Menteri Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) untuk menyetujui pernikahan tersebut dengan alasan yang sangat jujur.

"Aku sedang mencoba menaikkan status sosialku di masyarakat."

Chemistry Bold dan Jadwal Tayang

Teaser ditutup dengan momen ikonik saat Hui Ju melamar Ian secara langsung. Karakter Byeon Woo Seok tampak mulai goyah dan jatuh hati pada pesona berani sekaligus blak-blakan dari Hui Ju.

Apakah pernikahan ini akan murni menjadi transaksi bisnis atau berujung pada romansa tulus di tengah intrik politik istana?

Perfect Crown dijadwalkan tayang perdana pada 10 April 2026 pukul 21.40 KST di saluran MBC.

Drama ini diprediksi akan menjadi salah satu hits besar berkat premis unik dan deretan aktor papan atas.

