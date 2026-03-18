Petualangan Arthur Leywin Berlanjut! Season 2 The Beginning After the End Siap Tayang 1 April

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KABAR gembira bagi para penggemar serial anime fantasi The Beginning After the End. Petualangan Arthur Leywin di benua ajaib Dicathen dipastikan kembali ke layar kaca melalui Crunchyroll pada musim semi ini. Studio A-CAT secara resmi mengumumkan bahwa Season 2 serial ini akan mulai ditayangkan pada 1 April mendatang.
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, studio juga merilis visual teaser terbaru serta sebuah trailer penuh aksi yang memberikan gambaran mengenai tantangan besar yang menanti sang protagonis.
Pada musim kedua ini, fokus cerita akan mengikuti perjalanan Arthur dalam mengasah kemampuan ilmu pedang dan pengendalian mana sebagai seorang petualang.
Trailer terbaru memperlihatkan kolaborasi apik antara Arthur dan Jasmine Flamesworth saat mereka menghadapi berbagai makhluk haus darah dan musuh berbahaya.
Ketegangan meningkat ketika Brald, seorang petualang peringkat AA, mengajak Arthur dan rekan-rekannya untuk berpartisipasi dalam sebuah misi khusus.
Meski sempat dilingkupi tanda tanya mengenai alasan pemilihan mereka, Arthur memutuskan untuk menerima tawaran tersebut sebagai misi terakhirnya sebelum resmi memasuki Akademi.
Namun, sinopsis resmi memberikan peringatan bahwa sebuah "tragedi yang tak terbayangkan" telah menanti mereka di ujung perjalanan tersebut.
Season 2 ini tidak hanya melanjutkan kisah lama, tetapi juga memperkenalkan sejumlah karakter baru yang akan mewarnai alur cerita. Beberapa nama baru yang diperkenalkan antara lain:
Sementara itu, jajaran pemeran utama masih diisi oleh talenta-talenta berbakat seperti Natsumi Fujiwara sebagai Arthur Leywin, Makoto Furukawa sebagai Grey, dan Kana Ichinose sebagai Tessia Eralith.
Sisi audio juga mendapatkan perhatian khusus dengan kehadiran lagu tema baru. Trailer tersebut memberikan cuplikan lagu pembuka berjudul Sayonara janai hou ga ii, yang dibawakan oleh grup musik SIX LOUNGE.
Sementara itu, lagu penutup yang bertajuk Futatsu no Michi akan dibawakan oleh grup idola 22/7.
Serial ini diproduksi oleh Studio A-CAT dengan komposisi serial yang ditangani oleh Takamitsu Kono dan desain karakter oleh Masami Sueoka.
Diadaptasi dari karya populer TurtleMe yang diterbitkan oleh Tapas Entertainment, The Beginning After the End terus menjadi salah satu judul yang paling dinantikan oleh penikmat animasi di seluruh dunia.
Bagi penonton yang ingin menyegarkan ingatan sebelum memulai musim baru, Season 1 saat ini sudah tersedia secara lengkap melalui layanan streaming Crunchyroll. (Z-1)
